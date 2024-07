Avviati i lavori, si allunga la vita di Presenza Sud

Si apre un nuovo capitolo per il Centro Presenza Sud di via Manzoni a Mendrisio. “Da lunedì sono stati avviati i lavori di preparazione del cantiere. Abbiamo svuotato la struttura e vengono smontati gli impianti sanitari, sono state tolte acqua e corrente elettrica così da poter lavorare in sicurezza” annuncia Onorato Zanini, presidente della Fondazione Presenza Sud. Lo incontriamo sul posto mentre gli operai stanno lavorando. Ci mostra i locali ormai vuoti e ripensiamo ai 40 anni di navigazione cristiana e sociale vissuti fra quelle mura da molte persone. “Ci piace davvero pensare che il Centro rimarrà vivo” commenta il presidente.

Il cantiere vero e proprio infatti prenderà avvio dopo la metà di agosto, trasformando Presenza Sud in un Centro diurno per gli anziani gestito da Pro Senectute Ticino e Moesano.

“Si tratta di un intervento importante, che tiene conto anche di tutte le normative in vigore per ospitare persone anziane. Nei progetti – anticipa Onorato Zanini – si prevede la fine dei lavori nell’autunno del 2025 e l’entrata di Pro Senectute all’inizio del 2026”. Siamo dunque nei tempi prestabiliti e l’investimento stimato potrebbe essere di 2,5 milioni. Eccezion fatta per la celebrazione di alcune messe, il Centro era chiuso dal mese di giugno del 2022. Quest’estate sono previsti altri passi? “Verrà eseguito un altro lavoro preparatorio – riferisce il presidente – ovvero la bonifica dell’amianto in quelle parti dove andremo a lavorare. Come succede in molti edifici costruiti nel periodo di Presenza Sud, l’amianto è stato trovato nelle colle di alcune piastrelle o pareti. Questo lavoro durerà dal 22 luglio fino alla fine del mese o la prima settimana di agosto. Al rientro dalle ferie dell’edilizia, la struttura sarà pronta per essere trasformata”. Trasformata sì ma nel segno di una certa continuità. In effetti, la struttura manterrà un paio di locali per la Fondazione Presenza Sud – che continua a rimanerne proprietaria -, l’altare con uno spazio per momenti religiosi e, per il resto, verrà adibita a polo diurno per gli anziani. E questo terzo contenuto riflette un po’ la missione che hanno portato avanti per anni le suore di Presenza Sud con la gestione di un ambulatorio per chi aveva bisogno di cure. “Credo che Presenza Sud compia un bel passo – commenta Onorato Zanini – inserendo nell’edificio di via Manzoni una realtà importante per la nostra società: quella degli anziani. In questo modo allunghiamo la vita a questo Centro. La collaborazione con Pro Senectute è ottima fin dall’inizio. Il contratto con loro è ventennale”. Nel frattempo la Fondazione ha anche provveduto a ristrutturare le due scalinate che si affacciano su via Bernasconi. Si riparte con buona energia.