Sì ad un’area di svago giusta nel posto giusto

Il prossimo 19 novembre le cittadine e i cittadini saranno chiamati al voto per esprimersi in merito al messaggio municipale che prevede la riqualifica del sedime denominato “Ex-macello”.

Il comitato referendario si è concentrato solo su una piccola parte dell’intero messaggio, ovvero lo skate park adducendo a tre argomentazioni: inquinamento, sicurezza, costo.

Incominciamo da quest’ultimo. Il costo per lo skate park è solo di CHF 100’000.— (solo di Centomila franchi) grazie a contributi già garantiti i quali andrebbero persi in caso di bocciatura del progetto; tutto il resto è il prezzo per la realizzazione dei posteggi destinati al centro di Pronto Intervento e alla riqualifica dell’intera area, porta d’ingrasso della città.

Un altro punto sollevato è l’inquinamento. Ebbene l’inquinamento è presente, purtroppo, su tutta la pianura dalla Campagnadorna a San Martino. Se proprio vogliamo un’aria migliore bisogna salire in Valle di Muggio o sul San Giorgio, in una zona non urbana opposta alle richieste dei giovani, creando probabilmente un sali-scendi di motorini, moto e magari anche di qualche auto dei genitori per accompagnare i figli. Sempre ammesso e concesso che venga utilizzata un’area così discosta.

Infine, ma non per ultimo, viene citata la sicurezza per accedere all’area. Attraversare una strada sulle strisce pedonali o utilizzare un sottopassaggio. Suvvia, un po’ di fiducia ai nostri giovani! E’ più pericoloso raggiungere a piedi i centri scolastici.

Chi ha un po’ di dimestichezza con la tavola a quattro ruote dovrebbe sapere che il divertimento maggiore è quello di superare ostacoli, scalinate, corrimano, muretti, ecc. tutti elementi che si trovano sulle piazze, luoghi pubblici e anche sulle proprietà private. Riconoscendo loro l’abilità e la bravura nel gestire lo skate la fatalità è sempre in agguato. Una mossa sbagliata, un marciapiede disconnesso, una distrazione e si rischia una caduta in strada o di urtare qualcuno. A questo punto viene messa in pericolo la vera sicurezza dei passanti, in particolar modo delle persone anziane o delle mamme con i bimbi a passeggio.

Come ho già sostenuto in consiglio comunale, sono sempre più convinto. Voto SÌ a un’area di svago giusta nel posto giusto.

Giovanni Medici,

Consigliere Comunale del Partito liberale radicale e Giovani liberali radicali