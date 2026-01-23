Oggi la posa della prima pietra del liceo, annunciato un investimento di 48 milioni

Stamattina alle 10 in punto è previsto l’avvio ufficiale della costruzione del nuovo liceo cantonale di Mendrisio con la posa della prima pietra alla presenza delle autorità. Intervengono il consigliere di Stato e direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia Christian Vitta, la consigliera di Stato e direttrice del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport Marina Carobbio Guscetti, il sindaco della Città Samuele Cavadini, il direttore del Liceo di Mendrisio Alberto Martinelli e Giovanni Realini, a capo della Sezione della logistica del DFE. L’evento è stato organizzato per segnare in modo ufficiale l’avvio dei lavori veri e propri di costruzione, dopo che la fase di scavo è già in atto dallo scorso mese di aprile.

A quanto ammonta ad oggi la previsione di spesa per quest’opera? “L’investimento complessivo è pari a poco meno di 48 milioni di franchi” annota il Dipartimento delle finanze e dell’economia. Quanto ai tempi di realizzazione, cosa possiamo aspettarci? “Il cantiere – rileva sempre una nota del DFE – è stato avviato alla fine del mese di aprile del 2025 con le fasi di scavo e la realizzazione dei pali di fondazione e prosegue ora con l’edificazione dello stabile. Si prevede che i lavori abbiano una durata complessiva di circa tre anni. La consegna dell’edificio è infatti stimata per la metà del 2028, in modo tale che la nuova scuola possa accogliere gli studenti a partire dall’anno scolastico 2028/2029”.