Nebiopoli, formula che vince non si cambia

A Chiasso è iniziato il conto alla rovescia: tra molte conferme – in primo luogo l’aspetto logistico – e le novità targate 2026, il comitato del Carnevale Nebiopoli ha svelato il programma della 66.a edizione che si svolgerà dal 28 gennaio al 1° febbraio. Lo schema rinnovato, articolato su cinque giornate, con il corteo mascherato a circuito chiuso nel pomeriggio di sabato, ha conquistato il pubblico. E formula che vince non si cambia. Il Villaggio, cuore della libera repubblica di Nebiopoli, si svilupperà in Piazza Col. Bernasconi, nell’area antistante il palazzo municipale e la chiesa parrocchiale.

La capacità di ironizzare su temi locali rappresenta da sempre la cifra stilistica del carnevale chiassese. Durante l’ultimo anno – hanno spiegato gli organizzatori durante la presentazione alla stampa – si è spesso discusso all’interno del comitato presieduto da Alessandro Gazzani della decisione del Municipio di addebitare all’evento il 10% dei costi relativi all’Ufficio tecnico. Scherzosamente, è stata richiamata l’assonanza tra i “dazi” imposti dal sindaco e quelli che gli Stati Uniti fanno pagare alla Svizzera.

Si fa dell’ironia – è stato sottolineato – nel rispetto del grande sostegno che la città garantisce alla manifestazione, “per cui ringraziamo il Municipio” ha ribadito il comitato.

Cinque giorni di festa

Quest’anno la scaletta si sintonizza con i proverbiali “Giorni della merla”. Nebiopoli ha messo le carte in tavola dettagliando il programma di un’edizione che inizierà tra meno di tre settimane, mercoledì 28 gennaio con il pranzo degli anziani. Lo stesso giorno, alle 19, prenderà il via il warm-up con eventi presso le tendine.

La giornata di giovedì 29 si aprirà con la vendita, dalle 10 in Piazza Indipendenza, del giornalino satirico Nebiolino. I più giovani saranno i protagonisti, alle 17, della Gibigiana kids, prima della maccheronata offerta alla popolazione. Il grande show inaugurale avrà luogo alle 20.30 con la consegna delle chiavi della città al Primo Ministro Nebiopoli. La prima delle tre serate di musica in agenda scatterà alle 22. Zarro Night rappresenta il format di un evento concepito per scatenarsi a ritmo di musica dance con dj, vocalist e animatori. Un mix, precisano i responsabili, tra un concerto e una serata che vuole coinvolgere al massimo il pubblico. Chiasso accoglierà per l’occasione il noto dj e conduttore radiofonico Rudeejay.

Il corteo dei bambini – venerdì 30 gennaio dalle 14 – vedrà sfilare lungo Corso San Gottardo la cifra record di 1’500 bambini provenienti dalle scuole elementari di molte parti del Sottoceneri (ingresso gratuito). I festeggiamenti proseguiranno alle 18 con l’aperitivo in musica e un’ora più tardi con gli gnocchi “cucuriti” offerti alla popolazione. A partire dalle 21 sfilerà il corteo notturno delle Guggen (evento gratuito). La serata al Villaggio Nepioboli sarà animata da Jessie Diamond e Hilary Voice, con il seguito affidato a Dj Elis.

E arriviamo alla giornata clou di sabato 31 gennaio che comincerà alle 10.30 con l’aperitivo musicale al Villaggio e in Piazza Indipendenza. È fissata per le 14.14 in punto la partenza del 64° corteo mascherato a circuito chiuso che vedrà sfilare 36 partecipanti suddivisi tra Gruppi, Carri e Guggen. Anche quest’anno verrà introdotta la formula del voto popolare online.

Comodamente dal divano di casa oppure sul posto, gli spettatori potranno accedere nelle ore successive al corteo al sito internet www.votanebiopoli.ch – anche inquadrando i codici QR presenti sul posto – e votare il loro preferito. Tra gli iscritti figurano anche 3 band provenienti da oltre San Gottardo e i tanto amati “sparacoriandoli”.

Dopo il Guggen show, alle 19 avrà luogo la premiazione. Il party di Radio3i con il dj set di Maxi B scalderà i motori alle 21.30. Ospite della serata sarà Il Pagante, duo italiano che porta sul palco tutta l’energia e l’ironia che lo ha reso uno dei gruppi iconici del momento.

I bagordi si chiuderanno domenica 1° febbraio con gli appuntamenti gastronomici: dalle 11.45 ci sarà la distribuzione dei maccheroni del “Rione la Maccheronata”, della busecca del “Rione Cucù” e del risotto del “Gruppo Urani”. Nel pomeriggio, alle 15, spazio al ballo dei bambini.

Altri momenti molto apprezzati sono gli incontri con gli allievi delle scuole elementari, i ragazzi delle medie e gli studenti del Centro Professionale Commerciale di Chiasso.

Trasporti e ingressi

Con l’acquisto dei biglietti serali (29-30-31 gennaio), sarà possibile utilizzare i mezzi pubblici da e per Chiasso tra le 18 del pomeriggio e le 6 del mattino successivo. Con il ticket per il corteo di sabato 31 gennaio, sarà possibile usufruire dei mezzi pubblici dalle 9.30 alle 18; combinandolo con quello della serata fino alle 6 del mattino seguente. L’utenza potrà fare capo al normale piano orario: non sono previsti collegamenti supplementari pianificati dall’organizzazione o treni speciali.

I biglietti sono in vendita su www.nebiopoli.ch e su www.ticketcorner.ch.

Gli ingressi alle serate del giovedì, venerdì e sabato sera costano rispettivamente 10, 15 e 30 franchi; la tessera per tre serate è in vendita a 40 franchi. Il biglietto cumulativo per la giornata e la serata di sabato ha un costo di 35 franchi. L’entrata al corteo costa 12 franchi per gli adulti e 5 per i ragazzi. La rinomata “patacca” si potrà acquistare a 10 franchi. I prezzi sono validi per la prevendita online: alle casse sarà applicato un costo maggiore per i biglietti serali.

La prevenzione

Molta attenzione – ha evidenziato il presidente Alessandro Gazzani – è stata prestata al tema della prevenzione, in relazione a episodi di violenza e abusi. L’accento è stato posto sulla collaborazione con Radix, associazione impegnata nella realizzazione di attività che promuovono il benessere psichico, la prevenzione di consumi a rischio e delle diverse forme di dipendenza.