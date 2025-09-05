Scoprire il patrimonio europeo

Giornate europee del patrimonio al via. Promosse dal Dipartimento del territorio, le iniziative culturali avranno luogo sabato 13 e domenica 14 settembre si terranno anche in diverse località del Cantone. Complessivamente venti le attività offerte al pubblico, adatte ad adulti e bambini.

Gli eventi organizzati nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio all’insegna del tema «Storie di architettura» si terranno in tutta la Svizzera con oltre 400 proposte, mostrando come l’ambiente costruito che caratterizza il territorio in cui viviamo sia indissolubilmente associato alla nostra identità. Per promuovere il patrimonio ticinese, l’Ufficio dei beni culturali ha coordinato una serie di visite e attività in vari luoghi disseminati sul territorio. Sarà l’occasione – evidenziano i promotori – per porre in evidenza ciò che influenza il nostro patrimonio culturale e per interrogarsi su come preservarlo e valorizzarlo per il futuro.

Nel corso del fine settimana del 13 e 14 settembre sarà dunque possibile partecipare a una serie di visite guidate, passeggiate culturali, conferenze e laboratori. Ad esempio si potranno visitare le particolarità di villaggi come Someo e Ronco sopra Ascona, scoprire la linea fortificata di Lodrino-Osogna e le fornaci di Riva San Vitale, esplorare i castelli di Bellinzona, Locarno, Serravalle e Torricella-Taverne, conoscere alcuni principi dell’architettura al LAC e al Teatro dell’architettura di Mendrisio, passeggiare per terre periferiche alla ricerca di costruzioni rurali o abbandonate (Valle Bavona e Val Verzasca) o ancora soffermarsi su personalità di casa nostra come Remo Rossi, Mario Botta o i decoratori del santuario della Madonna d’Ongero a Carona. Ma anche altre destinazioni attendono gli interessati: il programma completo con tutte le proposte e le modalità d’iscrizione sono consultabili sul sito www: scoprire-il-patrimonio.ch. Un’occasione particolare, insomma, per avvicinarsi ulteriormente al patrimonio, a luoghi o a temi poco conosciuti, a titolo completamente gratuito.

Per quanto riguarda il Mendrisiotto, segnaliamo sabato 13 settembre alle 10, la visita guidata al complesso delle fornaci di Riva San Vitale, recentemente restaurato, per iniziativa dell’omonima fondazione. Il sito non rappresenta solo un luogo di produzione di mattoni e manufatti in terracotta, bensì pure un ambiente unico, in cui la creatività e l’innovazione architettonica prendono forma (iscrizioni via e-mail a o.iocchi@lefornaci.ch).

Intanto, il comparto Le Fornaci (cfr. l’Informatore del 22 agosto), frutto di un percorso di recupero, restauro e valorizzazione artistica, architettonica e ingegneristica durato più anni, sfocerà in una due giorni di inaugurazione, domani, sabato 6 e domenica 7 settembre. Le Fornaci, sede di un centro culturale e formativo d’eccellenza dedicato alla lavorazione della ceramica e della terracotta, tornano a vivere in uno spazio aperto e dinamico. Diversi gli eventi del weekend. La cerimonia di inaugurazione prevede sabato 6 settembre alle 11 la vernice della mostra MADEinNOVE. Tracce d’autore, seguita dal saluto ufficiale del capodicastero Cultura Noris Guarisco e dall’incontro con gli artisti. Domenica 7 settembre alle 10 è in agenda la cerimonia delle autorità che vedrà l’intervento, fra gli altri, del sindaco Antonio Guidali e della consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti. Sarà presente anche il presidente della Fondazione Le Fornaci Claudio Cereghetti.

Nel programma delle Giornate europee del patrimonio, per sabato 13 e domenica 14 settembre, dalle 9 alle 17, saranno possibili visite guidate al Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride e laboratori didattici per ragazzi. Mentre domenica 14 settembre al Teatro dell’architettura di Mendrisio sono previste alle 11 la visita alla mostra “BancaStato Swiss Architectural Awards” e (alle 15) la visita all’esposizione “Make do with now. Nuovi orientamenti dell’architettura giapponese”.