Si è sciolto il Gruppo Missioni

L’assemblea di sabato scorso a Casa Astra ha sancito la fine del lungo “viaggio” di aiuti portati in molte parti del mondo in questi 37 anni. Dibattiti interni al gruppo, solidarietà e soprattutto uno sguardo sul mondo. Si è così sciolto il Gruppo Missioni Presenza Sud che – lo dice il nome stesso – era ancorato alla realtà del Centro di via Manzoni. Il significato di quest’esperienza ce lo racconta chi l’ha vissuta direttamente.

Pentecoste 1988: dal Madagascar giunge alla Presenza Sud di Mendrisio una richiesta di aiuto finanziario da parte di Padre Maruca, missionario in quella nazione. Passa la voce tra i presenti al caffè del dopo messa. Qualcuno avanza l’idea: “se ciascuno di noi versasse mensilmente il corrispondente di un caffè al giorno, potremmo raccogliere senza un grande sacrificio una discreta somma che a fine anno permetterebbe di aiutare progetti missionari sparsi nel mondo”.

Detto fatto. Il 30 aprile 1988 si costituisce il Gruppo Missioni Presenza Sud, nei cui statuti si stabilisce, tra le altre cose, che i membri del GMPS si autotassano con una frequenza e per un importo regolare a libera scelta per finanziare progetti che possano instaurare un rapporto diretto tra il GMPS e la comunità aiutata. Per il finanziamento dei progetti si potranno promuovere anche bancarelle o altre azioni che permettano nel contempo di sensibilizzare la nostra comunità all’azione missionaria. Nelle ulteriori discussioni si deciderà di dare la preferenza a progetti concreti che permettano di promuovere un’evoluzione della comunità locale secondo il principio di “aiutare ad aiutarsi”.

Da allora si sono susseguiti molti piccoli progetti concreti in molte aree del mondo (cfr. cartina geografica): dal Sudamerica alla Russia, dall’Africa alla Cina, dall’India alle Filippine e anche alla nostra zona.

Molto vivi e partecipati sono stati i momenti di presentazione di nuovi progetti, le occasioni delle testimonianze di chi i progetti li ha gestiti e seguiti, i riscontri scritti e fotografici di quanto i nostri modesti aiuti hanno potuto creare, la gioia e la riconoscenza che hanno suscitato in questi oltre 30 anni.

Indimenticabili i momenti e le occasioni di riflettere e di farci conoscere, come l’incontro nel 1996 con Emma Cucchi, dottoressa missionaria sostenuta dall’associazione Rayos de sol di Lugano in solidarietà con il popolo andino di Puerto Maldonado nella regione di Cuzco, Perù o nel 2001 l’azione di vendita di bottigliette d’acqua a sostegno della realizzazione di 25 pozzi in Ciad promossa da Anita Polcini di Ascona a favore di 11 villaggi e 14 scuole o nel 2002 la vendita di matite per finanziare il progetto di alfabetizzazione dei pigmei a Sembé, sempre su iniziativa di Anita Poncini o ancora nel 2006 la vendita di panini con il motto “spezziamo il pane” a favore del gruppo Kamikaze di Kinshasa in Congo oppure nel 2018 in occasione del 30° del GMPS l’aperitivo con i pani di tutto il mondo preparati da membri del GMPS.

Purtroppo con le limitazioni dovute al Covid dapprima, e poi in seguito a causa della chiusura del Centro Presenza Sud, i contatti tra il Comitato e i membri del GMPS si sono vieppiù ridotti, e nel contempo i versamenti di membri sono nell’ultimo anno diminuiti verticalmente, tanto da convincere il comitato che questa bella esperienza, che tanto ci ha coinvolti e arricchiti, doveva trovare una sua conclusione. D’altronde ben diceva il Qohelet: “Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C’è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante”. Nel lontano 1988 è stato piantato un seme. È cresciuto un albero che ha dato tanti bei frutti. Adesso l’albero ha concluso il suo ciclo.

Resta la soddisfazione per la particolare relazione che ci ha portato a conoscere attraverso i diversi progetti scelti dall’assemblea del GMPS (cfr. scheda sotto, ndr.).

In questi 37 anni oltre a tutti questi progetti abbiamo risposto a moltissime urgenze. Essendo impossibile elencarle tutte, vogliamo menzionare solo le due realtà della nostra regione: Casa Astra e le attività di fra Martino.

Dall’iniziale idea della “tazzina di caffè” abbiamo fornito aiuti per un totale di oltre 650’000 franchi.

Con una certa tristezza e malinconia vediamo chiudersi questa esperienza, consci però che ciò che abbiamo avviato e seminato in tante parti del mondo continua a vivere per conto suo.

Grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno sostenuti.

Sabato scorso 24 maggio abbiamo tenuto a Casa Astra la nostra ultima assemblea che ha formalizzato lo scioglimento del Gruppo Missioni Presenza Sud.

Il comitato del GMPS

Lucia Manganiello,

don Gianfranco Quadranti,

Errico Lupi, Roberta Silini,

Bea e Giampi Arrigoni,

Yvonne Bianchi,

Massimo Sannitz, ricordando gli amici che ci hanno lasciato (Mimi, Bianca, Silvana, Lidia) e chi ci è ancora vicino

(Giorgio e Ginette, Franco)