Opifici aperti e macine in funzione per la Giornata dei Mulini

La Giornata Svizzera dei Mulini celebrerà domani, sabato 31 maggio, il suo 25° anniversario. In tutto il Paese sarà possibile visitare 134 opifici con quasi duecento impianti attivamente in funzione. Il tema dell’edizione è legato a “Professione lavorazione del legno”: un’ampia varietà di esempi si trova in tornerie, falegnamerie, carpenterie e officine meccaniche che utilizzano l’energia idrica per le loro macchine. Il Ticino aderisce alla Giornata dei Mulini con 12 strutture aperte che, purtroppo, non annoverano impianti di trasformazione di questo genere: esistono nel Cantone alcune segherie e piccole centrali idroelettriche ormai non più in uso.

Nel Mendrisiotto apriranno le porte al pubblico il Mulino del Ghitello a Morbio Inferiore tra le 10 e le 17, il Mulino del Daniello a Coldrerio nei medesimi orari e il Mulino di Bruzella dalle 11 alle 16.

Il primo è gestito dall’Associazione Amici del Parco della Breggia che accoglierà i visitatori all’interno dell’opificio dalle 10 alle 17 dove si potranno ammirare le diverse macine e la sala frantoio e verrà pure proposta la macinatura didattica. Dalle 12 si potrà gustare la polenta prodotta con farina di mais rosso con contorni; i prodotti del mulino saranno in vendita. Per informazioni chiamare lo 076 398 75 55. I posteggi sono limitati: è consigliato l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.

Al Mulino del Daniello, che si trova all’interno del Parco della Valle della Motta, il pubblico avrà l’occasione di scoprire il comparto recentemente rinnovato e ammirare il frantoio in funzione, azionato dalla restaurata ruota idraulica. In occasione della Giornata, verrà aperto il museo e si potranno vedere gli interventi eseguiti sull’edificio. I più curiosi percorreranno il sentiero che conduce alla roggia per seguire la via dell’acqua che attraverso il canale giunge alla ruota.

Il Mulino di Bruzella sarà aperto e in funzione per la macinazione di mais giallo e mais rosso del Ticino. La forza dell’acqua contribuisce, attraverso la grande ruota idraulica di 4 metri di diametro, ad azionare il meccanismo interno di ruote dentate e a fare girare la macina per la trasformazione del grano in farina.

I presenti avranno l’opportunità di degustare la polenta di mais rosso del Ticino cucinata sul posto, abbinata a formaggi e formaggini della Valle di Muggio, torte e biscotti di mais. Allieterà la giornata Francesco con la sua fisarmonica.

L’opificio che sorge lungo il corso della Breggia è raggiungibile a piedi da Bruzella o da Cabbio lungo un comodo sentiero. In caso di cattivo tempo, la manifestazione sarà annullata. Il Mulino resterà aperto ai visitatori anche durante la giornata di domenica 1° giugno dalle 13 fino alle 16.30.

La lista completa delle strutture aderenti è scaricabile dal sito internet www.amicidimulini.ch.