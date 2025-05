20 anni di esperienze in treno con TILO

Martedì 6 maggio nella Sala Reale della stazione Milano Centrale, sono stati celebrati ufficialmente i primi 20 anni di attività di TILO, i treni che dal 2004 uniscono il Ticino alla Lombardia. I festeggiamenti istituzionali hanno permesso di fare il punto della situazione sulla storia della società ferroviaria regionale che opera in Lombardia, in Ticino e tra le due regioni.

Già a partire dal cambio orario dello scorso 15 dicembre, TILO ha avviato una serie di eventi per celebrare questo importante anniversario di attività. Al ricevimento ufficiale, in seguito al saluto iniziale del direttore generale di TILO Denis Rossi, si è tenuto un dibattito moderato dal giornalista Lorenzo Buccella tra il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il presidente del Consiglio di Stato ticinese Norman Gobbi. Sono inoltre intervenuti l’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Franco Lucente, e il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione di TILO, Andrea Severini che ha recentemente sostituito Marco Piuri.

Durante il momento di festa, TILO ha presentato l’anteprima della guida digitale realizzata in collaborazione con Lonely Planet. Il volume, con tono informale e vivace, propone 20 avventure in treno tra Ticino e Lombardia, destinazioni perfette per una gita in giornata: si può partire alla scoperta di Swissminiatur a Melide, trascorrere una giornata al Lido di Locarno, circondati da un favoloso panorama sul lago e sulle montagne, fare un picnic sotto la Cascata di Santa Petronilla a Biasca, godersi i musei e lo shopping a Milano, o esplorare i Patrimoni UNESCO: i castelli di Bellinzona, i fossili del Monte San Giorgio, le processioni della Settimana Santa di Mendrisio, il Sacro Monte di Varese e molto altro ancora. La guida Lonely Planet “20 esperienze in treno tra Ticino e Lombardia” potrà essere scaricata gratuitamente da www.tilo.ch a partire dal 14 maggio.