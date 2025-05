Parco Valle della Motta, è terminata la fase di rinaturazione dell’area

È terminata la fase di rinaturazione dell’area del Parco della Valle della Motta. Si tratta di un traguardo importante che viene raggiunto dopo oltre 20 anni di studi e di lavori. Si tratta di un parco periurbano unico nella sua tipologia per la straordinaria biodiversità e per le ricche testimonianze dell’attività umana del passato. Con il recupero del Mulino del Daniello (rimesso in funzione e restaurato di recente), la creazione di nuovi spazi e sale per incontri e seminari, di un negozio-museo con l’offerta di prodotti tipici, nonché la realizzazione di sentieri didattici e spazi ricreativi, quest’area è oggi pronta ad accogliere gruppi, famiglie, turisti, scolaresche ed associazioni che amano la natura.

Per valorizzare questo luogo viene ora lanciata una campagna promozionale che prevede la proposta al pubblico di tre eventi principali seguendo il tema forte “magia della natura ed i suoi elementi”. Già questa domenica 4 maggio dalle 9 alle 12.30 il Mulino del Daniello ospiterà in diretta i programmi “Ora della Terra “ e “Domenica popolare” della Rete1 (RSI) e sarà questa un’occasione per far conoscere alcune delle numerose storie legate al territorio. A seguire i 3 eventi di cui parlavamo: il 17 maggio fra le 15 e le 18 “La magia dell’acqua: la rinascita del Mulino”; il 29 giugno alle 20 “La magia dell’aria: Jazz con Jack in the Box” e il 5 ottobre dalle 10 alle 17 “La magia della terra: l’energia della natura”. Illustreremo i contenuti di questi tre appuntamenti nella prossima edizione de l’Informatore.