La Passione di Coldrerio da 80 anni

Ricorre quest’anno l’ottantesimo anniversario di La Passione di Coldrerio che si rinnoverà la sera del Mercoledì Santo 16 aprile. Per sottolineare l’importanza del traguardo raggiunto, l’edizione 2025 avrà inizio alle 20.30 davanti all’edificio scolastico sulle note della Musica Unione Novazzano. Al termine dell’introduzione, l’inconfondibile squillo di trombe dei soldati romani darà il via alla sfilata.

Il centro del paese – partendo dalla Chiesa della Madonna verso la piazza – vedrà procedere in fila numerosi personaggi in costume, scortati dai giovani portatori di fiaccole. Sul palco naturale del Ciossetto, i protagonisti daranno vita a una rappresentazione scenica drammatica e coinvolgente.

La manifestazione affonda le radici nel dopoguerra: La Passione nasce infatti nel 1945 su iniziativa di un gruppo di giovani. Vent’anni più tardi, l’evento acquisisce il carattere di un’autentica sacra rappresentazione; per la prima volta va in scena la Crocifissione che, nel suo tragico realismo, costituisce un unicum in Ticino. Tra gli anni Settanta e Ottanta, La Passione si arricchisce di nuovi scenari. Il 2004 segna una svolta con l’ammodernamento della manifestazione: viene introdotta una nuova recitazione mimata con voci di professionisti che si alternano a interpretazioni spontanee. Le nuove scene, inoltre, completano la rappresentazione dal profilo drammaturgico. I diversi momenti musicali, calibrati e inseriti nei vari quadri dal maestro Diego Fasolis, contribuiscono a creare sul Ciossetto un’atmosfera colma di suggestioni.

In otto decenni, La Passione ha visto la partecipazione di più generazioni di abitanti di Coldrerio, contribuendo a creare uno stretto legame di comunità.

Con l’inizio del nuovo millennio, gli attori hanno ulteriormente perfezionato la recitazione mimata, lavorando con l’attore e regista Federico Caprara: i nuovi elementi hanno reso la rappresentazione maggiormente verosimile e carica di emozione. La partecipazione dei giovani rassicura sulla continuazione di una tradizione molto sentita.

Con il trascorrere degli anni, questo appuntamento della Settimana Santa ha riscosso sempre maggiori consensi di pubblico: con il suo teatro all’aperto, La Passione si distingue come uno tra i più riconosciuti e originali eventi pasquali.

Nel 2023 si è costituita anche l’Associazione Passione di Coldrerio: il comitato organizzatore assicura un impegno costante per mantenere viva la tradizione.