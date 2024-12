Turismo del Mendrisiotto nel solco della stabilità

Preventivi 2025 e piano di attività per l’anno prossimo sono stati approvati dall’assemblea autunnale dell’Organizzazione turistica regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio (OTRMBC) riunita mercoledì 11 dicembre nella sala del Consiglio comunale di Stabio.

Un anno definito all’insegna della stabilità quello che si aprirà a breve – nelle parole del presidente, Moreno Colombo intervenuto in apertura dei lavori. E anche per quello che sta per concludersi “i dati suggeriscono che il risultato sarà in linea con quello dell’anno precedente”. In tema di progetti realizzati quest’anno e che impegneranno l’OTR nel 2025, il presidente del sodalizio ha citato i seguenti: Swisstainable e lo sviluppo delle certificazioni dei partner, la funivia del Serpiano, la messa in rete dell’offerta regionale con pacchetti di diverso genere, lo sviluppo del progetto dell’Albergo Diffuso Monte Generoso, il progetto della Momò Bellavista e il futuro sviluppo del progetto Glamping alla Bellavista, la Rassegna Gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio e le Processioni della Settimana Santa di Mendrisio.

Il bilancio Preventivo 2025 prevede per l’anno prossimo un avanzo di esercizio di 3 mila 323 franchi, analoga cifra raggiunta nel Preventivo 2024. Alla voce ricavi da tasse per il 2025 – è stato sottolineato – “ci siamo mantenuti in linea con il risultato conseguito a consuntivo 2023 e preventivato per l’anno 2024 a livello di numeri di pernottamenti, questo tenendo conto delle nuove aperture di strutture ricettive avvenute nel 2024 e altre che apriranno nel corso del 2025”. Il ricavo da tasse netto si attesta a quasi 1 milione (precisamente 992 mila franchi) somma a disposizione della OTR per svolgere le attività previste nel 2025. I costi preventivati legati alla promozione turistica e derivanti dagli obblighi di legge si attestano a 1,14 milioni. Da ritenere che per l’anno prossimo è stata aumentata nel bilancio la voce tassa di soggiorno, questo dopo che il Cantone ha ritoccato verso l’alto l’analoga imposta Ticino Ticket per il 2025.

La direttrice dell’OTRMBC, Nadia Fontana-Lupi, nel suo intervento ha sottolineato che “negli ultimi 20 anni la regione ha saputo fare

parlare in bene della sua offerta turistica grazie a numerosi progetti e iniziative, in parte sviluppate da OTRMBC con il sostegno dei fondi di pubblica utilità e/o con i fondi NPR e in parte sviluppati da numerosi intraprendenti

imprenditori, che combinano cultura, enogastronomia, natura, e turismo esperienziale, contribuendo così a trasformarla in La Regione da scoprire”. In sintesi, gli obiettivi di lavoro di OTRMBC in questi anni non sono cambiati e restano fondati su due pilastri principali: lo sviluppo dell’offerta e delle esperienze turistiche e il potenziamento della visibilità della destinazione.

La direttrice ha passato in rassegna i diversi progetti di rilevanza strategica coordinati e organizzati con le altre OTR e ATT.

Nadia Fontana-Lupi ha evidenziato che nel 2025 sarà migliorata e valorizzata l’offerta escursionistica. Nel 2025, grazie al nuovo escavatore appena acquistato, l’Organizzazione turistica regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio ha pianificato di realizzare importanti interventi di ringiovanimento delle strutture e migliorerà i tracciati, rendendo i percorsi più sicuri e piacevoli da percorrere. Altro obiettivo per l’anno prossimo, il rinnovo della segnaletica orizzontale.

Mountainbike: l’OTR attende la decisione dei giudici

Un altro passo significativo per il nuovo anno riguarda l’impegno sullo sviluppo e il miglioramento dei percorsi per mountain bike e bike. Il sodalizio è intanto sempre in attesa della decisione del Tribunale amministrativo riguardo al progetto del Monte San Giorgio. “Se la risposta (dei giudici, ndr.) sarà positiva – è stato assicurato durante l’assemblea – prevediamo di iniziare la realizzazione del Grande Giro del Monte San Giorgio entro la fine del 2025 o all’inizio del 2026”.