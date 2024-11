L’OTR dà i numeri… dell’avvento

L’Organizzazione Turistica Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio annuncia il lancio della prima edizione del calendario dell’Avvento. La regione è ricca di attrazioni che possono essere considerate particolarmente accattivanti e l’OTR ha deciso quindi d’investire per promuoverle proponendo questo calendario che scandirà i giorni dal 1° al 25 dicembre. Un calendario che vuole accompagnare l’avvicinamento al Natale e che è stato appositamente disegnato per presentare la Regione da scoprire e le sue principali attrazioni.

Per avviare questo progetto, che offre 25 occasioni di vincita di premi particolarmente allettanti, OTRMBC ha deciso di chiedere la collaborazione di alcuni partner (regionali e cantonali) con i quali ha avuto occasione di lavorare nel corso dell’anno su progetti di diverso genere e che hanno accettato con entusiasmo di partecipare mettendo a disposizione i premi per un valore totale di oltre 3’000 franchi. Aderendo a questa iniziativa e contribuendo a sviluppare con l’OTR questo progetto, questi partner hanno dimostrato la loro volontà di sostenere la promozione della regione e dei propri prodotti, utilizzando questo canale per attirare l’attenzione sulla propria realtà commerciale.

L’invito dell’OTRMBC è quindi quello di visitare, a partire dal 1° dicembre, il sito calendario-laregionedascoprire.ch per partecipare ai concorsi giornalieri, rispondendo alle domande poste. Tra i partecipanti che risponderanno in maniera corretta, sarà estratto a sorte giornalmente un vincitore. Il regolamento del concorso a premi è pubblicato sul sito. L’obiettivo di OTRMBC è quello di riproporre annualmente il calendario invitando i partner a presentare il loro interesse a partecipare, contribuendo con un premio, scrivendo una mail a info@mendrisiottoturismo.ch entro il 31 ottobre 2025.