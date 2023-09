La Rassegna compie 60 anni

Fra poco più di una settimana ovvero il 1° ottobre scatta l’edizione numero 60 della Rassegna Gastronomica del Mendrisiotto. Un appuntamento che nella regione è ormai una tradizione e piace proprio anche per la diversità delle proposte per quanto riguarda le location e i menu. In un incontro con la stampa svoltosi mercoledì al Borgovecchio di Balerna, il presidente Flavio Quadranti (Mamo) ha preso la parola per introdurre l’evento. “Sono lieto e onorato di presiedere questo Comitato che sta per presentarvi un’edizione tanto importante e significativa di una manifestazione che giunge a noi dagli anni ’60, e che quest’ anno compie proprio 60 anni. Arriva a noi ricca di tanti ricordi, sono infatti tanti gli “Omaggi” e i “Premi di Fedeltà” che, nel corso degli anni, abbiamo proposto per rendere più attrattiva la nostra manifestazione e desideriamo soprattutto ringraziare la nostra clientela per la fiducia e la fedeltà con la quale ogni anno ci ha seguito, ci segue e ci seguirà”.

Allo stesso modo – ha continuato il presidente – vorrei ringraziare tutti i partner che ci sostengono e gli organizzatori e collaboratori che ci hanno preceduto, gettando le basi di questa manifestazione e per essere riusciti a tenere viva questa tradizione.

La cantina Borgovecchio SA di Balerna – che ha ospitato l’incontro con i media – ha vinto il Concorso per la selezione del Vino della Rassegna. Il loro “Merlot Ticino DOC Riserva 2020 ” è stato selezionato quale migliore tra tutti i vini proposti alla degustazione alla cieca dello scorso maggio. “In chiusura avremo il piacere di invitarvi a degustarlo; – ha continuato Quadranti – colgo anche l’occasione per fare loro il nostro miglior augurio per i 100 anni di attività dell’azienda Fumagalli Vini, da loro acquisita. La 60esima Rassegna Gastronomica è alle porte, ma prima di parlarvi di questa nuova edizione, vorrei fare una breve parentesi sull’anno passato. È stato un anno difficile e abbiamo dovuto fare i conti con gli aumenti inaspettati e le difficoltà a reperire diversi prodotti. Ma, nonostante ciò, la 59esima è stata un’ottima edizione e abbiamo distribuito ben 22’501 omaggi. Ogni omaggio corrisponde ad un piatto della Rassegna venduto e questo ci dimostra quanto le persone tengano alla nostra manifestazione”.

La Rassegna Gastronomica è ormai un appuntamento tradizionale e immancabile.

La nuova iniziativa “km 0” parte quest’anno. I ristoranti partecipanti hanno potuto scegliere di valorizzare i loro piatti utilizzando prodotti a “km0”, quindi a filiera corta. “In questo modo – la voce è del presidente – desideriamo contribuire alla valorizzazione dei prodotti del nostro territorio, dando la possibilità ai nostri ospiti di apprezzare e conoscere meglio la produzione locale. Ed ora non mi resta che presentarvi quello che il Comitato ha pensato di offrire alla propria fedele e affezionata clientela quale ringraziamento per aver fatto sì che la Rassegna potesse festeggiare con soddisfazione questo importante traguardo”.

Come sempre per ogni piatto della Rassegna o menu gli ospiti clienti riceveranno l’omaggio e cioè un piatto “Cappello del Prete”.

Una volta completato il passaporto del goloso con 8 timbri verrà consegnato il premio finale: un sottopentola multiuso di design.

E perché sia festa fino in fondo, la 60.ma Rassegna premierà i clienti più fedeli con un dono di grande pregio, un orologio da parete in legno di noce.

I primi mille clienti, insieme all’orologio, riceveranno anche una borsa-spesa ecologica. Ma non è finita qui, infatti tra tutti i passaporti completati ne verranno estratti tre che riceveranno uno “smartwatch”. Passiamo ora al concorso fotografico che, per selezionare l’immagine di copertina della 60.ma edizione della Rassegna, aveva come tema “L’UVA IN CANTINA – l’uva, la sua raccolta e la trasformazione in cantina”. Fra tutti gli scatti ricevuti, il primo premio è stato assegnato ad Alessandro Zaramella e la sua foto “Come una carezza” accompagnerà la 60.ma rassegna. Il vincitore si aggiudica 300 fr in buoni pranzo validi nei ristoranti che partecipano alla rassegna. Altre due immagini sono state segnalate: al secondo posto “Profumatissima uva americana di Boscherina” di Sabrina Petraglio e al terzo posto “Senza etichetta: omaggio a tutto il vino ticinese” di Gabriele Corti. Come di consueto, in diversi ristoranti partecipanti (si può scaricare il libretto in formato Pdf su telefono o pc) viene offerto un piatto destinato ai baby-ospiti con la possibilità, anche per loro, di partecipare al concorso di disegno.