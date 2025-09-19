“A piedi, senza fretta” verso la scuola

Evento ricorrente della Settimana europea della mobilità, la Giornata internazionale a scuola a piedi si tiene oggi venerdì 19 settembre in tutta la Svizzera romanda e in Ticino. Con una allegra lumaca come emblema, l’ATA Associazione traffico e ambiente invita bambini, genitori e insegnanti a prendersi il tempo necessario per andare a scuola. La Giornata internazionale a scuola a piedi è una delle campagne a favore della mobilità scolastica. In questa occasione bambini e adulti dedicano una giornata a celebrare il percorso casa-scuola.

Con lo slogan «A piedi, senza fretta», l’edizione 2025 invita a prendersi il tempo per vivere il tragitto tra casa e scuola come un momento prezioso. «Prendersi il tempo significa anche scegliere il percorso più sicuro piuttosto che il più veloce ed evitare di cedere alla fretta che può comportare dei rischi», ricorda Sarah Widmer, responsabile di progetto presso l’ATA. Questo semplice messaggio è stato diffuso a tutti gli alunni delle scuole elementari e dell’infanzia nella maggior parte dei cantoni della Svizzera romanda e in Ticino.

Numerosi eventi animeranno la Giornata internazionale a scuola a piedi, grazie al coinvolgimento di insegnanti, polizia, genitori, linee Pedibus e autorità locali. Una partecipazione particolarmente festosa e numerosa è attesa a Balerna, dove anche alcune classi delle scuole medie si uniranno alle celebrazioni. Molte scuole ticinesi hanno già aderito programmando cortei, merende, concorsi e attività di sensibilizzazione.