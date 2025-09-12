“Casa di Luce” per la San Rocco a Morbio

Fondazione Parco San Rocco: sviluppo del progetto della nuova struttura di Morbio Inferiore. Ed infatti a inizio settembre la giuria (composta da rappresentanti della Fondazione Parco San Rocco, rappresentanti del Comune di Morbio Inferiore, architetti e ingegneri) del concorso architettonico si è riunita ed ha scelto il progetto vincitore. La diversità dei profili della giuria ha permesso di selezionare un progetto che risponde al meglio alla filosofia della Fondazione: cura e assistenza in linea con l’evoluzione dei bisogni degli anziani, intergenerazionalità e valorizzazione della vita sociale, vicinanza alla comunità e condivisione.

Il progetto vincitore “Casa di Luce”, ideato dallo studio di architettura Itten+Brechbühl SA, operativo in tutta la Svizzera con una filiale a Lugano, risponde agli ambiziosi obiettivi dati dal bando di concorso. Tra questi il mantenimento dei posti letto durante tutta la fase dei lavori, la minimizzazione dei disagi ai residenti, al personale e agli utenti della casa e anche la garanzia dell’operatività dei servizi alla comunità (ufficio postale, servizi Allegra – panetteria, bar, ristorante, preasilo e spazi verdi).

La forte identità di “Casa di Luce” disegnerà nuove connessioni con il paese attraverso spazi interni ed esterni più versatili e fruibili. I progettisti hanno saputo minimizzare l’impatto dell’edificio nel contesto della vicinanza del nucleo e hanno valorizzato il sedime con un parco verde più esteso insieme a ulteriori spazi d’incontro. In aggiunta, la realizzazione di autorimessa coperta in collaborazione con il Comune di Morbio Inferiore completa i servizi alla comunità. Il progetto vincitore con gli altri progetti partecipanti, sono stati presentati al pubblico in un momento conviviale aperto a tutti e che si è tenuto ieri, giovedì 11 settembre, negli spazi della Fondazione Parco San Rocco a Morbio Inferiore. I progetti resteranno esposti fino a domenica 21 settembre, tutti i giorni dalle 8 alle 18.