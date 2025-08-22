A Melano la Giornata della presidente della Deputazione ticinese

Come da tradizione, la Deputazione ticinese alle Camere federali organizza ogni anno un incontro estivo nel Comune di residenza del presidente in carica.

Lo scorso dicembre la consigliera nazionale Greta Gysin, domiciliata a Val Mara nel quartiere di Rovio, è stata eletta presidente per l’anno 2025.

L’evento, aperto alla popolazione, avrà luogo mercoledì 27 agosto alle 18 sul Piazzale Santa Lucia a Melano. Ad incaricarsi degli onori di casa sarà il Municipio con l’invito rivolto alla popolazione a un incontro conviviale con la consigliera nazionale Greta Gysin, con i deputati ticinesi, le autorità comunali e cantonali.

Mercoledì 27 agosto sul Piazzale Santa Lucia, zona Lido di Melano (in caso di cattivo tempo nella palestra delle scuole elementari a Melano), è prevista la parte ufficiale con gli interventi di Jgor Zocchetti, sindaco di Val Mara, Norman Gobbi, presidente del Consiglio di Stato, e Greta Gysin, a capo della Deputazione ticinese alle Camere federali. L’evento sarà moderato da Rosy Nervi e Flavio Sala, con intermezzi musicali della Scuola di Musica Terzo suono di Melano. Seguirà un momento conviviale con rinfresco.

Nel pomeriggio i deputati avranno l’opportunità di partecipare alla visita del Mulino di Maroggia. Per l’occasione potrà essere visitata in anteprima la mostra fotografica “Obiettivo Val Mara” allestita in Villa Santa Lucia, che propone fotografie in bianco e nero di Davide Stallone, un connubio di leggerezza tra urbanistica e manufatti dei luoghi, in una visione odierna del territorio di Val Mara.