Unihockey ergo SUM

La stagione ‘23-‘24 ha messo davanti alla Sportiva Unihockey Mendrisiotto (meglio conosciuta come SUM) una serie di difficoltà, che hanno posto la società di fronte a delle scelte non facili da fare. A fine gennaio il comitato ha informato gli organizzatori di voler rinunciare all’iscrizione in Seconda Lega per l’anno successivo, per via di alcune difficoltà legate al numero dei giocatori, spesso insufficiente o appena sufficiente, e venendo ipso facto relegati nella divisione inferiore. La retrocessione è stata poi confermata anche in palestra, in seguito alla sconfitta nello scontro diretto contro i Vipers InnerSchwyz.

Per la nuova stagione (e non solo!) ci sono, però, importanti novità. Ne abbiamo parlato con Martino Antognini, vicepresidente della SUM.

Innanzitutto, è notizia recente l’ingaggio di un nuovo allenatore da parte della società momò: lo svedese Niklas Nordh proveniente dal Verbano, squadra di serie B, e che, grazie anche alla sua grande esperienza nell’unihockey, ricoprirà il ruolo di allenatore. Il grande obiettivo affidato al nuovo coach sarà quello investire nei giovani, facendoli crescere sia dal punto di vista tecnico, sia tattico. Dare loro più spazio. Anche per colmare un gap generazionale formatosi durante gli ultimi anni e che va ricucito se si vogliono raggiungere importanti obiettivi come quello di acciuffare, non per forza quest’anno, la promozione.

“Il nostro obiettivo è quello di costruire delle solide fondamenta, per poter affrontare il campo con più sicurezza e riuscire a salvarci (quando promossi, n.d.r.) con più agio. Far crescer i nostri giovani e aspettarne di nuovi” afferma Martino Antognini, che aggiunge inoltre che la sfida più importante prefissatasi dalla SUM è quella di fornire ai giocatori di unihockey una terza soluzione che stia nel mezzo fra le squadre amatoriali e quelle semiprofessionistiche (come Ticino Unihockey e Verbano, stabili in Serie B).

Quello dei giovani è un punto focale del progetto SUM, che nella scorsa stagione ha anche proposto una squadra U21, composta sia da ragazzi che avevano già giocato in Seconda Lega, sia da altri alle prime armi, che potevano giocare in Quarta Lega col Collina d’Oro. Con loro è attiva una collaborazione già da qualche anno, grazie alla quale i giocatori della SUM possono andare a giocare nella squadra luganese e viceversa. Collaborazioni che per il settore giovanile non sono una novità. Infatti, grazie a quella con il Ticino Unihockey, prenderanno vita due squadre U16 “B” e “C”. La prima è più competitiva, mentre la seconda lo è di meno e potranno trovarvi spazio tutti. A Mendrisio i ragazzi di queste selezioni si alleneranno con la prima squadra, mentre a Bellinzona sarà l’occasione per lavorare fra soli giovani. Discorso analogo per la categoria U14, che però, a differenza dei colleghi più grandi che giocheranno solo sotto il nome di “Ticino Unihockey” (la squadra U14 “A”), avranno anche una compagine “SUM” (la squadra “B”, meno competitiva della “A”). L’obiettivo è quello di mettere assieme le forze per costruire squadre più numerose in quella fascia d’età in cui tanti giovani lasciano o perché mutano gli interessi, o perché la squadra in cui si viene inseriti è troppo (o troppo poco) competitiva.

“Con questa soluzione sarà più facile per i ragazzi trovare la categoria più adatta a loro e in cui possano giocare più volentieri”, sostiene il vicepresidente della SUM, che aggiunge poi che il settore giovanile della società annovera anche le squadre Juniori D (U12), Juniori E (U10) e Juniori F (U8).

E sugli obiettivi extracampo Martino Antognini, oltre a quello di diventare una terza via fra agonismo e gioco amatoriale, ne indica sei: “aumentare le collaborazioni a livello cantonale, cercare di avvicinare i giovani all’unihockey, avere un numero di iscritti più alto, cercare di sopperire alla fuga di giocatori che si trasferiscono fuori Cantone per motivi di studio, rendere i campi di allenamento estivi in Svizzera interna un appuntamento regolare e offrire una squadra giovanile femminile a livello cantonale”.

In attesa di iniziare la nuova stagione, lo scorso 12 agosto è stato allestito un campo esterno da unihockey nella zona delle scuole di Mendrisio, che resterà attivo fino al prossimo 11 ottobre.

“Durante il periodo scolastico, il campo sarà principalmente a disposizione dei docenti di educazione fisica delle scuole medie, che potranno portare gli allievi a giocare. Magari poi qualche giovane si appassiona allo sport e si iscrive alla SUM. Se riusciremo, ci alleneremo lì con la prima squadra almeno fino a fine agosto, dato che le palestre sono disponibili solo dopo l’inizio della scuola. Durante gli altri momenti è uno spazio a disposizione della popolazione! Chi vuole può andarci con gli amici e giocare un po’.

In alcuni casi ci saranno anche degli allenamenti aperti, in cui i giovani che hanno il desiderio di provare potranno venire e farlo, senza dover sostenere alcun costo e annunciandosi in anticipo alla mail info@sum.ch. Per maggiori informazioni riguardanti questa proposta è possibile consultare il nostro sito (www.sum.ch, n.d.r.)”.

Un futuro, quello della Sportiva Unihockey Mendrisiotto, che si prospetta, dunque, ricco di emozioni e novità.

AR