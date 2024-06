Chiusi gli Europei, Soley guarda ai Mondiali

8° rango assoluto per Soley Rusca ai Campionati Europei junior svoltisi a Kruszwica in Polonia gli scorsi 1-2 giugno.

Si è conclusa così l’esperienza internazionale con i colori rossocrociati della giovane vogatrice di Stabio, al termine di una trasferta impegnativa in un’imbarcazione, quella del singolo, difficile e di alto livello.

Complicata è stata già la partenza dalla Svizzera, con il volo da Zurigo a Poznan, via Monaco, in ritardo a causa del maltempo. Trasferta durata oltre 12 ore!

Nella prima giornata di sabato, a Kruszwica, le condizioni meteo erano favorevoli: sole e caldo con leggero vento contrario sul campo di regata. Soley era impegnata nella seconda batteria del singolo, con Cechia, Moldavia, Danimarca, Ungheria e Bulgaria. Dopo i primi 250 metri Soley risultava in testa ma, successivamente, ha dovuto arrendersi al passo delle sue avversarie più esperte e preparate. Per la momò quarto posto, in una gara che ha visto la rappresentante della Cechia, Veronika Vachkova imporsi con un tempo di tutto rispetto.

Nei ripescaggi del pomeriggio è arrivato un altro quarto posto e conseguente accesso alla finale B, benché con un po’ di delusione per una gara sotto tono, vinta dalla lettone Evija Freimane.

Domenica sono cambiate radicalmente le condizioni meteo con forte pioggia ma lago comunque piatto. Nella finale A, l’oro lo ha vinto la Romania con la singolista Camelia Ifteni, riserva delle prossime Olimpiadi di Parigi, davanti a Italia e Cechia.

Nella finale B, Soley, dopo una partenza difficile e il passaggio ai 1750 metri in penultima posizione, è riuscita a trovare la forza e la motivazione giusta per rialzare la testa e, dopo un finale al cardiopalma, ha conquistato un insperato secondo posto dietro all’ungherese Bianka Radai. Partita per la Polonia senza grandi ambizioni, considerando anche che era alla sua prima esperienza in rossocrociato, il secondo posto ottenuto in finale B (e ottavo generale) è da considerarsi molto confortante, soprattutto in previsione della selezione per il mondiale canadese in programma il prossimo mese di agosto. Selezione che avverrà anche nel weekend dell’8 e 9 giugno con i trials al Rotsee di Lucerna. Altra “battaglia” per l’ottenimento della conferma definitiva della partecipazione al mondiale.