Label prestigioso per il Monte Generoso

Sempre più sostenibile. Nuovo traguardo per la Ferrovia Monte Generoso. È il primo impianto di risalita, in Ticino, ad aver ottenuto il Swisstainable Level III che indica l’impegno concreto e certificato da un ente terzo per tutelare la biodiversità, evitare gli sprechi e offrire ai visitatori un’esperienza nella natura incontaminata. Il battesimo del marchio ha visto la presenza di Michelle Hunziker, brand ambassador di Svizzera Turismo dal 2021, mentre taglia il nastro.

Come si è arrivati a questa meta? “Le azioni messe in atto sono molteplici – evidenzia l’azienda in un comunicato stampa – e coinvolgono tutta l’offerta del Monte Generoso, comprendente i suoi quattro prodotti: la ferrovia a cremagliera, il Camping Monte Generoso a Melano, il grotto Buffet Bellavista e la struttura Fiore di pietra. La Ferrovia è alimentata da energia proveniente da fonti al 100% rinnovabili, vengono organizzate delle giornate “Clean up” per ripulire i sentieri con l’aiuto del pubblico”. Ma non è tutto: “Una particolare attenzione viene data alla tutela della flora e della fauna alpina per favorire la biodiversità. E così si possono osservare ricci, picchi rossi e altre piccole creature che si danno appuntamento nei dintorni del Bellavista dove, per scelta, non vengono rimossi mucchi di sassi e vecchi tronchi, habitat naturale per diverse specie. Fra queste anche la Rosalia alpina, un insetto minacciato dall’estinzione”.

Michelle Hunziker ha osservato: “Possiamo respirare il profumo dei fiori e godere della bellezza di questo paesaggio”. Intanto, fino al 30 giugno – annuncia l’azienda – è attiva la speciale tariffa per viaggiare in 2 pagando 1 solo biglietto sul trenino a cremagliera. Basta compilare il formulario disponibile su www.montengeneroso.ch/2×1 e mostrarlo alla cassa a Capolago.

Il programma di sostenibilità Swisstainable, elaborato dalla Federazione Svizzera Turismo, prevede tre livelli di certificazione e per ottenerlo occorre sottoporsi periodicamente ad audit esterni.