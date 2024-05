Due fermi nel centro di Mendrisio

Mezzogiorno di alta tensione mercoledì nel centro di Mendrisio. Chi si trovava in quei luoghi a quell’ora è rimasto certamente colpito da quel che accadeva: diverse le pattuglie di Polizia cittadina e cantonale che davano la caccia a presunti ladri, cercando a piedi e con i veicoli fra le strade, le piazze e i vicoli. Gli agenti si muovevano fra la stazione e Piazzale alla Valle dove il mercato a quell’ora offriva polenta e verdure, nonché verso la Piazza di Mendrisio e il nucleo storico da dove molta gente affluiva, terminata la mattinata di lavoro. Di fatto l’operazione ha interessato l’intera zona del centro città. Risultato? Il fermo di due persone proprio a Mendrisio. La caccia è scattata sulla segnalazione di furti avvenuti in abitazioni del Luganese. Due sospettati si erano dati alla fuga in direzione di Mendrisio dove sono stati intercettati. Da noi contattata, la Polizia cantonale fino a ieri mattina confermava “che mercoledì, contestualmente a un dispositivo attivato per una segnalazione di furto, vi è stato il fermo di due persone in territorio di Mendrisio, da parte della Polizia cantonale in collaborazione con la Polizia Città di Mendrisio. Le loro posizioni sono attualmente al vaglio degli inquirenti”. “Non pensavo che Mendrisio fosse così movimentata, quasi scenario da Bronx” ci ha detto sorridendo una signora del Malcantone approdata per la prima volta nel Borgo.