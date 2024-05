Un “Patrimonio” di paese

Mira al recupero, alla tutela e alla promozione del patrimonio ambientale e culturale, artistico, storico, paesaggistico e architettonico del Comune di Novazzano. L’Associazione Patrimonio Novazzano – nata lo scorso febbraio – è pronta a presentarsi al pubblico nel contesto di un incontro in agenda venerdì 24 maggio alle 20 nella Sala Giorgio Cattaneo, in centro paese.

Novazzano conta un gran numero di persone che, sia in passato sia in tempi recenti, si sono occupate di ricerche negli ambiti più disparati, dalla storia all’arte, dall’architettura all’ambiente. Persone che “hanno agito singolarmente, per interesse specifico nei confronti di una determinata materia. Attraverso la costituzione dell’Associazione Patrimonio Novazzano, desideriamo valorizzare questi contenuti e promuovere un’attività coordinata” spiega a l’Informatore Francesco Tadini, membro del comitato direttivo con Maria Concezione Gerosa Salvini, Vasco Medici, Filippo Piffaretti, Paolo Crivelli, Francesca Mariani Arcobello e Nicola Soldini.

Per promuovere il Patrimonio del Comune e incuriosire la popolazione, la neonata Associazione si occupa di raccogliere immagini e documenti riguardanti la storia di Novazzano e dei suoi abitanti, mettendoli a disposizione di tutti tramite ricerche e pubblicazioni proprie.

Non meno importante è l’individuazione e documentazione concreta dal Patrimonio comunale: se numerosi oggetti sul territorio, precisa Francesco Tadini, godono già oggi di tutela, essendo iscritti nell’Inventario dei beni culturali, vi è nondimeno un patrimonio che non è protetto e che l’Associazione mira a far risaltare, grazie alla promozione di un censimento e di approfondimenti specifici su edifici, opere e luoghi.

Durante la serata di presentazione, aperta a tutti gli interessati, verranno illustrati in particolare i principali campi d’azione. In primo luogo, come detto, la valorizzazione del patrimonio locale attraverso progetti e iniziative. L’idea, come conferma Tadini, è anche quella di collaborare attivamente con l’ente pubblico. Si vuole inoltre sensibilizzare la cittadinanza all’importanza di queste tematiche, stimolando la memoria dei residenti attraverso interviste e documentari, raccontando le storie delle famiglie e delle persone che hanno abitato Novazzano. A questo proposito, il sito internet www.patrimonionovazzano.ch offre già un’interessante vetrina. Sito che si propone quale piattaforma online per lo scambio di conoscenze e informazioni.

I membri dell’Associazione Patrimonio Novazzano pongono l’accento sulla rilevanza dei processi partecipativi con il coinvolgimento attivo dei novazzanesi e non solo.

Guardando avanti, l’idea è anche quella di organizzare conferenze, incontri ed escursioni sul territorio e fornire consulenze a persone interessate a questi argomenti.

I temi sotto la lente concernono anche la promozione di uno sviluppo sostenibile del Comune, favorendo il dialogo tra pubblico e privato e supportando il Comune nel dialogo tra i diversi attori coinvolti quando si parla di pianificazione. Il pensiero corre al nucleo storico del paese, ma l’attenzione dell’Associazione non si limita a questo comparto ed è focalizzata a 360 gradi su tutto il territorio comunale.

Gli interessati a contribuire fornendo fotografie e nuovi documenti utili a ricostruire la storia del paese possono scrivere all’indirizzo info@patrimonionovazzano.ch, visitare il sito web www.patrimonionovazzano.ch e la pagina Instagram @patrimonio_novazzano.