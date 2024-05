OCR, uno sport per superare i propri limiti

O.C.R. ovvero Obstacle Course Race. Letteralmente questo acronimo ancora poco conosciuto alle nostre latitudini significa “gara su tracciato ad ostacoli”. Vediamo di che si tratta.

La storia

La disciplina affonda le proprie radici nel primo ‘900 nel circuito militare. Le moderne OCR sono nate però alla fine degli anni Ottanta nel Regno Unito. Da allora sono state importate negli USA da cui sono state poi esportate nuovamente ed accolte in tutto il mondo, tanto che dal 2025 l’OCR 100m sarà la 5.a disciplina del pentathlon alle Olimpiadi.

Il successo di questo sport contemporaneo, che negli ultimi anni si sta diffondendo anche in Ticino, è dovuto al fatto che nonostante si presenti come una prova di estrema difficoltà, sia aperto davvero a tutti, sebbene partecipino anche grandi campioni di livello olimpionico. Le gare di forza e abilità fisica accompagnano l’uomo fin dalla sua comparsa, e hanno sempre accompagnato feste e sagre popolari dei paesi di tutto il mondo, basti pensare al tiro alla fune o all’albero della cuccagna. Le moderne OCR si rifanno anche a queste antiche tradizioni, portandole ad un livello nuovo con l’introduzione di ostacoli di varia natura da affrontare, che siano artificiali o non. In Italia – paese di riferimento anche per coloro che praticano questo sport in Ticino (cfr. box) – sta crescendo in modo esponenziale il numero di manifestazioni organizzate, dalle “ninja” alle mezze maratone ad ostacoli!

La disciplina

L’Obstacle Course Race è una tipologia di gara non tradizionale, che prevede una corsa che combina ostacoli da superare, naturali e artificiali. Uno sport nuovo e completo in cui si sfida in maniera estrema la propria resistenza e dove la competizione non è solo rivolta verso gli altri, ma anche verso se stessi.

I percorsi possono essere vari, con una distanza che va dai 100 m ai 20 km, ed includono passaggi su strade sterrate, sentieri, terreni accidentati e fangosi. Tutto questo affrontando qualsiasi evento atmosferico si presenti, che significhi correre sotto il sole, la pioggia o la neve. Durante la gara si affrontano fossati, fiumi, muri da scavalcare di diversa altezza e materiale. Non si esclude il trasporto di oggetti pesanti, lo strisciare sotto fili spinati o superare ostacoli in sospensione affrontando prese di varie tipologie, forme e materiali, senza toccare terra. Tutto questo mette alla prova in modo estremo le capacità psicofisiche del corridore, il quale deve inevitabilmente dimostrare di avere doti di resistenza, forza, velocità e flessibilità, solo per citarne alcune. Chiunque può mettersi in gioco in questa sfida con se stesso, dall’appassionato al campione di livello olimpionico. Ciascuno, con i propri tempi e a seconda della sua capacità fisica, può cimentarsi nella corsa e nel superamento degli ostacoli. La vera gara diventa il mettersi alla prova e il testare i propri limiti.

• L’associazione sportiva California OCR junglers è stata fondata nel 2020 ed ha sede in via San Gottardo 4 a Balerna. Il promotore, Domenico De Rosa: “Mi sono avvicinato all’OCR partecipando a una gara “Spartan” nel 2018. Mi sono appassionato al genere e così ho chiesto la possibilità di creare un campo d’allenamento. All’inizio era un corso proposto dalla palestra California, oggi è diventato un’associazione sportiva… così facendo possiamo gareggiare nel campionato italiano rappresentando i colori della Svizzera!”. Domenico, che allena gli atleti targati “California OCR junglers” specifica che, nonostante in Italia (e nel resto del mondo) questo sport stia prendendo – da una decina d’anni – sempre più piede, in Svizzera comincia a muoversi qualcosa solo ora: “Abbiamo fondato l’associazione sportiva proprio perché così facendo possiamo partecipare alle gare che danno poi accesso anche agli Europei e ai Mondiali. Ma grazie alla disponibilità del proprietario del centro sportivo California Acquapark abbiamo potuto creare un vero e proprio campo d’allenamento con ostacoli: in Ticino è l’unico nel suo genere. Spesso gli atleti che vogliono partecipare alle competizioni OCR si creano i propri percorsi homemade, chi in giardino, chi in garage. Ora a Balerna anche solo per curiosità lo si può fare. Noi lo definiamo un “Parco giochi per adulti” aperto a chiunque abbia voglia di superare i propri limiti”.

“È uno sport per tutti, è divertente e completo!”, afferma Alice Maghetti, atleta di California OCR junglers. La momò ha già partecipato a due Europei, classificandosi al 2° posto in Ungheria lo scorso anno nella sua categoria (30-34 anni) nei 3 km e al 3° rango nella 14 km. A questo risultato si somma anche quello ottenuto ai Mondiali in Belgio nel 2023: Alice qui si è posizionata al 4° posto nella 3 km, a soli 6 centesimi dal podio. Ma non sono i soli risultati di rilievo, infatti è vicecampionessa italiana short (3 km) e campionessa italiana sprint league (400 m con 20+ostacoli, ovvero il formato più impegnativo per quanto riguarda gli ostacoli in sospensione). “Mi alleno diverse ore al giorno: scendo in campo per esercitare gli ostacoli, vado a correre per migliorare i tempi di gara e frequento la palestra per la forza muscolare”. Oltre agli allenamenti Alice partecipa alle competizioni del campionato italiano e i risultati che ha ottenuto fino ad ora le sono valsi la qualifica sia per i prossimi Europei (che si terranno dal 12 al 16 giugno in Italia, Folgaria – Alpe Cimbra) sia per i Mondiali (in Costarica, San Jose dal 22 al 25 agosto)!

Gli allenamenti si svolgono al campo del California Acquapark il martedì e il giovedì (17-19) e il sabato (10-12). Per informazioni si può scrivere una email a californiaocrjunglers@gmail.com, telefonare allo 091 695 70 00 (chiedendo di Domenico) e seguire i canali social California OCR junglers.