Val Mara, due fronti in battaglia

Affilano le “armi” degli argomenti e delle strategie informative, i due fronti a sostegno e contro il progetto per una casa anziani nel centro di Melano. Manca un mese esatto alla votazione che dà seguito al referendum promosso da Antonio Casellini. Referendum che sposa sì l’idea della casa anziani ma la vuole fuori dal nucleo di Melano. Si voterà il 9 giugno. E mentre sui social si possono leggere appelli espliciti tipo “Votate no, non vogliamo il cemento nel cuore del paese”, il Comitato a sostegno del progetto ha organizzato questa settimana una serata informativa alla quale hanno partecipato un centinaio di persone e relatori esperti dell’argomento e del progetto. Il Comitato prepara anche volantini informativi. Di fatto le due filosofie sono all’opposto. Il Comitato punta ad una struttura intergenerazionale che si integri nella realtà del paese mentre i contrari si oppongono alla mole e all’impatto dell’edificio in centro. Intanto, a rendere ancora più accesa l’atmosfera vi è il fronte di Riva San Vitale che – a quanto riferiscono alcuni membri del Comitato di sostegno – spera ancora di riportare nel proprio territorio la costruzione di una casa anziani per il Basso Ceresio. A quella di Riva San Vitale, nel 2014 il DSS (Dipartimento sanità e socialità) aveva preferito la soluzione di Melano. Riva San Vitale attende dunque con interesse l’esito delle urne.

Quel che è certo è che nella regione più a sud del Cantone c’è fame di letti e i vari progetti in discussione non mancano di fare discutere. Un’altra località dove ci sono novità rispetto al Centro già esistente per gli anziani, è Balerna, dove il Municipio appena insediato ha aggiornato la variante del Piano regolatore particolareggiato del nucleo tradizionale, ossia lo strumento pianificatorio che prevede nelle mappe l’ampliamento dell’attuale Casa anziani. Andato in fumo il progetto di Vacallo, il Municipio di Balerna tiene a realizzare l’opera di ampliamento entro il 2027.

