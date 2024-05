Torna la Giornata Svizzera dei Mulini

È “L’odore del legno” il filo conduttore dell’edizione 2024 della Giornata Svizzera dei Mulini. I riflettori puntano sulle segherie idrauliche che, nei secoli, sono servite alla lavorazione grezza del legname. Le tracce di questa attività in Ticino sono poche: la Masseria La Tana di Rancate – dove recentemente è stata restaurata un’imponente sega idraulica (non partecipante quest’anno) – e la piccola segheria di Fusio.

Tre opifici del distretto apriranno le loro porte per questa ricorrenza: quante componenti di ingranaggi e accessori sono ancora oggi in legno? Sarà possibile scoprirlo domani, sabato 11 maggio.

In occasione della 24.a Giornata dei Mulini, molteplici impianti storici svizzeri metteranno infatti in mostra i propri tesori e i loro impianti. La lista completa si può consultare sulla pagina www.amicidimulini.ch.

Nel Mendrisiotto, si potranno visitare il Mulino del Ghitello a Morbio Inferiore (10-17), quello del Daniello a Coldrerio (10-17) e il Mulino di Bruzella in Valle di Muggio (10-16).

Al Mulino del Ghitello situato nel Parco delle gole della Breggia, gestito dall’Associazione Amici del Parco della Breggia, sarà possibile accedere all’opificio e ammirarne l’interno con le sue diverse macine, e la sala frantoio. Durante la giornata verrà proposta la macinatura didattica per grandi e piccoli. Dalle 12 si potrà gustare la polenta prodotta dalla farina di Mais Rosso, macinato sul posto, con contorni e acquistare vari prodotti. L’impianto è gestito dalla Fondazione Parco delle Gole della Breggia: per informazioni chiamare lo 076 398 75 55. I posteggi sono limitati: è consigliato l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto (Fermate AMSA/Autopostale in piazza a Balerna o ai Centri Commerciali).

Al Mulino del Daniello, che si trova nel Parco Valle della Motta, vi sarà l’opportunità di scoprire il comparto recentemente rinnovato. Si potrà vedere il frantoio in funzione, azionato dalla restaurata ruota idraulica. Sarà anche l’occasione per scoprire il nuovo museo e ammirare i lavori apportati all’edificio. I più curiosi potranno seguire il sentiero che porta alla roggia e visionare il percorso dell’acqua che, attraverso il canale, giunge alla ruota. Per l’occasione sarà offerto ai visitatori un aperitivo, con la possibilità di acquistare i prodotti del Mulino e degustare i formaggi del Caseificio Rita di Chiasso.

Il Mulino di Bruzella in Valle di Muggio sarà aperto e in funzione per la macinazione di Mais Giallo e Mais Rosso del Ticino. La forza dell’acqua contribuisce, attraverso la grande ruota idraulica di 4 m di diametro, ad azionare il meccanismo interno di ruote dentate e a far girare la macina per la trasformazione di grano in farina.

I visitatori avranno la possibilità di fermarsi per una degustazione di polenta di Mais Rosso del Ticino cucinata sul posto, abbinata a fagioli e mortadella, formaggi e formaggini della Valle di Muggio, torte e biscotti di mais. Allieterà la giornata Flaviano con la sua fisarmonica.

La struttura è raggiungibile a piedi da Bruzella o da Cabbio lungo un comodo sentiero (in caso di cattivo tempo la manifestazione verrà annullata; il Mulino sarà comunque aperto ai visitatori).