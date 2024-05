Caccia al titolo in casa per la SAV

Dopo le prime quattro partite della fase preliminare (due vittorie e due sconfitte) in pochi avrebbero pronosticato questo risultato. E invece il biglietto per la Final Four del campionato di Prima Lega Nazionale è nelle mani dei giocatori della SAV Vacallo, i quali hanno lavorato duramente, sono andati in crescendo e hanno disputato un 2024 sensazionale, da grande squadra.

L’obiettivo è stato centrato grazie al prestigioso successo per 87-76 contro il Pully Lausanne Foxes U23, che in Ticino, nonostante la sconfitta per 60-53 dell’andata, non è certo venuto per recitare un ruolo da comparsa. Anzi. Dopo un primo tempo piuttosto combattuto, ma terminato comunque con i gialloverdi in vantaggio di cinque lunghezze, i vodesi sono riusciti a mettere in difficoltà i momò sul finire del terzo quarto, portandosi a loro volta avanti con una pioggia di triple.

Ma in quello decisivo, complice anche l’uscita dal campo per falli di Jeff Ndaye, uno dei protagonisti della tempesta da dietro l’arco, la SAV ha rimesso la chiesa al centro del villaggio reagendo da gruppo coeso, che lotta su ogni pallone, che si sacrifica per il compagno e che non molla un centimetro all’avversario. Difficile parlare di individualità, anche se è un dovere menzionare le grandi prestazioni di Christian Dotta e di Patrik Kovac, proprio perché ogni giocatore ha portato il proprio mattone per costruire il muro chiamato vittoria. La vittoria che serviva per lanciare la meglio la Final Four, che Swiss Basket ha deciso si terrà in casa gialloverde, nella palestra delle scuole medie di Morbio Inferiore.

L’appuntamento, con ingresso gratuito, è per questo fine settimana, quello dell’11 e del 12 maggio: sabato alle 15 si partirà subito forte, con l’appuntamento clou, il derby tra SAV Vacallo-Lugano Tigers U23. Successivamente, alle 18, è in programma l’altra semifinale tra il Kanti Aarau e l’Union Neuchâtel U23, in cui i neocastellani partono da favoriti perché infarciti di promettenti giocatori della prima squadra. Domenica avranno invece luogo le due finali: alle 11.30 quella valida per il 3° e 4° posto, mentre alle 14.30 è prevista la palla a due della partita più importante della stagione, la partita che consegnerà il titolo nelle mani della squadra vincente, ma soprattutto che decreterà il club promosso in Lega Nazionale B.

La candidatura, poi appunto accolta, della SAV Vacallo per organizzare la Final Four dimostra quanto bene la società gialloverde stia valorizzando questi colori, dimostra quanta passione per questa squadra vi sia all’interno della dirigenza. E proprio per proseguire a vivere il sogno, per traghettare fino in fondo questa incredibile squadra, ora più che mai servirà tutto il supporto del pubblico. È il momento di stringersi attorno al gruppo guidato da coach Walter Bernasconi, è ora di incitarlo e caricarlo in questo ultimo complicato impegno della stagione.