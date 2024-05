Ale & Franz a Teatro

Ale & Franz conoscono bene il Cinema Teatro, dove ritornano martedì 14 maggio alle 21 con uno spettacolo pensato per trascorrere attimi spensierati, ridendo un po’ di noi tutti e del nostro lato più folle.

In “Recital”, scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis, Ale e Franz tornano in scena con un recital appunto, ovvero con “il meglio di” dove ripercorrono quanto rappresentato in tutti questi anni. Lo spettacolo raccoglie materiale in tanti anni di lavoro e vuole portare un po’ di leggerezza al pubblico.

In scena andranno vizi, virtù e manie degli italiani, “dell’essere umano in generale”, alle prese con alcune situazioni che saranno estremizzate in teatro.

L’intenzione è quella di dare alle persone un po’ di spensieratezza, lasciando quindi i riferimenti alla realtà che stiamo vivendo sulla soglia del teatro. “Pensiamo a divertirci”: uno spettacolo da vivere e ridere insieme tra passato, presente e futuro. Uno spettacolo comico, divertente che mette in luce le nostre qualità ma soprattutto i nostri difetti e le nostre contraddizioni. È come guardarsi allo specchio e chiedersi: “Ma chi è quello?”.

Lo spettacolo proposto dal Cinema Teatro è reso possibile grazie al Dicastero Attività culturali del Comune di Chiasso, con il sostegno della Repubblica e Cantone Ticino-Fondo Swisslos e di AGE SA, in collaborazione con Banca Raiffeisen del Basso Mendrisiotto. La serata è stata pensata anche per premiare la fedeltà degli abbonati del Cinema Teatro per la stagione 2023-2024, ai quali è stata offerta l’entrata previa iscrizione. Informazioni in biglietteria, aperta da mercoledì a venerdì dalle 17 alle 19.30, il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.30 (tel. 058 122 42 72 – e-mail cassa.teatro@chiasso.ch).