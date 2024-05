La Circolazione si presenta

Domani, sabato 4 maggio dalle 10 alle 15 a Camorino ci sarà un’occasione unica per scoprire e conoscere le attività svolte dalla Sezione della circolazione e per informarsi sulla sicurezza stradale grazie alla partecipazione di numerosi partner.

Sarà una giornata all’insegna della prevenzione e della promozione della sicurezza stradale, ricca di attività e di intrattenimenti per grandi e piccoli, appassionati di veicoli e curiosi! Nello specifico domani sarà possibile comprendere come e perché viene svolto un collaudo; scoprire la professione dell’esperto della circolazione (sarà infatti presente anche UPSA che spiegherà l’apprendistato di meccanico/meccatronico, percorso che dà poi la possibilità di inserirsi nel settore della circolazione); testare le proprie conoscenze teoriche svolgendo – per divertimento – un esame teorico (e per gli allievi conducenti sarà pure possibile svolgere il vero e proprio esame); scoprire e provare il test Schuhfried (test sulle facoltà psicomotorie necessarie al conducente); discutere con gli specialisti sulle ragioni delle misure prese a seguito di un incidente; assistere a delle dimostrazioni di un veicolo a guida autonoma e di esecuzione del percorso d’abilità con i motoveicoli e comprendere i controlli tecnici in ambito navigazione. Non mancheranno gli intrattenimenti per i più piccoli che avranno la possibilità di svolgere un percorso con la propria bicicletta e il proprio casco e ricevere una (finta) patente o ancora guidare, con la realtà virtuale, un camion, rispettivamente rendersi conto dei pericoli quando si viaggia in bicicletta.

Alle 11.30 e alle 13.30, con la partecipazione di Daiana Crivelli, avranno pure luogo due aste di targhe in presenza, con numeri molto interessanti per auto e moto. Sul mezzogiorno vi sarà un’ampia offerta di food truck. Infine, durante tutta la giornata, sarà possibile svolgere alcune pratiche amministrative, informarsi sul percorso di ottenimento della licenza di condurre o acquistare targhe a prezzo fisso. Ma non finisce qui, tante altre proposte interessanti saranno garantite dai numerosi partner (tutti i dettagli su sito www.ti.ch/porteapertesc) che avranno modo di presentarsi nel corso della manifestazione portando anche autoveicoli speciali i quali non sono facilmente accessibili al grande pubblico tutti i giorni.

Per l’occasione Elia Arrigoni, capo Sezione della circolazione: “Abbiamo deciso di organizzare questo evento per la prima volta e come un unicum con un duplice scopo: farci conoscere a 360° – perché solitamente con l’utenza abbiamo un rapporto limitato e sporadico – e far sapere che anche noi diamo un contributo alla sicurezza stradale – effettuando un controllo preventivo, ad esempio attraverso i collaudi e monitorando l’ammissione e la riammissione alla guida”. Il capo Sezione infatti ha messo in luce come il settore della circolazione a Camorino spesso è visto con un’accezione negativa perché viene associato all’imposta di circolazione o alle multe. Ma in realtà la Sezione (cfr. nel box qui), che conta 130 collaboratori, si occupa di molte altre cose e lavora principalmente per sostenere gli utenti (e i loro veicoli) che vogliono essere ammessi alla circolazione, anche dopo essere incappati in un errore. E proprio domani si potranno scoprire tutte queste attività, infatti, accanto ai numerosi stand, ci saranno i collaboratori che risponderanno alle domande dei presenti con l’intento di togliere il pregiudizio…

BOX: la Sezione

La Sezione della circolazione ha fra i suoi compiti principali l’ammissione alla circolazione di conducenti, di veicoli e di natanti, il controllo dello stato dei veicoli e dei natanti (controlli tecnici); la gestione dal punto di vista amministrativo di conducenti, veicoli e natanti; le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole di circolazione e di navigazione; l’incasso delle imposte e tasse di circolazione; l’impegno per campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale e la promozione dell’educazione stradale. È suddivisa in 3 uffici: amministrativo, giuridico e tecnico.

L’Ufficio amministrativo è composto da cinque distinti Servizi con determinati compiti e competenze. Servizio conducenti (dalla licenza di condurre ai contrassegni per disabili, come pure i libretti di lavoro per autisti professionali, l’organizzazione degli esami teorici, il rilascio della licenza definitiva e l’immatricolazione); Servizio immatricolazioni (dalla prima immatricolazione al deposito delle targhe, come pure import-export di veicoli, ristampa targhe o licenze di circolazione temporanee); Servizio contabilità (dalla gestione degli incassi delle imposte di circolazione all’emissione di ordini di sequestro targhe dovuti al mancato pagamento); Servizio navigazione (tutte le procedure inerenti la navigazione: si potrebbe definire, eccezione fatta per l’Ufficio giuridico, una sezione della circolazione in miniatura) e Servizi centrali (sono riunite le attività della sezione in collaborazione e quale supporto degli altri servizi con competenze specialistiche, quali il centralino, l’archivio incarti, logistica, informatica…).

All’Ufficio giuridico la normativa cantonale affida il compito di applicare i provvedimenti previsti dalla legislazione federale stradale in caso di violazione delle norme della circolazione e/o di mancato adempimento dei requisiti legali per la guida su strada pubblica (quindi istruisce e giudica le infrazioni stradali decretando, limitatamente alle contravvenzioni, la multa e pronunciando, senza limiti di competenza, l’ammonimento, la revoca della licenza di condurre e l’obbligo di seguire corsi d’educazione stradale).

L’azione dell’Ufficio giuridico riveste spesso un stampo prevalentemente preventivo: in quest’ottica le sanzioni hanno carattere educativo e lo scopo di dissuadere il conducente da nuove e pericolose trasgressioni stradali.

Le attività principali dell’Ufficio tecnico sono i controlli tecnici dei veicoli (collaudi), gli esami teorici e pratici di guida e il rilascio di autorizzazioni per l’effettuazione di trasporti speciali.