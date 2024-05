FC Mendrisio: il carattere non basta

Tornato al Comunale dopo la deludente prova offerta a Winterthur, il Mendrisio di Amedeo Stefani mastica di nuovo amaro.

Il mese di aprile dei biancorossoneri si è chiuso con un pareggio dal sapore di beffa contro il Linth 04. Il freddo del Comunale è comunque inferiore all’ondata di calore che i momò dedicano in apertura di gara a capitan Martinelli, ai box per le restanti quattro partite fino a fine stagione. La buona notizia, invece, per i tifosi del Mendrisio è che si è rivisto tra i convocati Mario Gavranovic, non ancora al meglio e rimasto a guardare la sfida dalla panchina.

Il primo tempo tra Mendrisio e Linth 04 scivola via senza troppi sussulti. Se gli ospiti si affacciano raramente nell’area momò, alla squadra di Stefani va almeno riconosciuto di averci provato: prima con un colpo di testa di Brancher che ha aggiunto ulteriori brividi sulla pelle dei difensori glaronesi, poi con un timido tentativo di Felici su calcio di punizione.

La noia, però, non sarà più la protagonista nella seconda frazione di gioco. Si capisce da ritmo e intensità che De Biasi e compagni mettono in campo al rientro dall’intervallo. Proprio il centrocampista ticinese ci prova con una conclusione troppo debole per impensierire Feusi.

Poi l’episodio che, con molte probabilità, indirizza il match. Al 48’, Brancher – già ammonito nella prima frazione – anticipa nettamente il diretto avversario. L’arbitro è l’unico tra i trecento e passa spettatori a riscontrare un’irregolarità e manda anzitempo il terzino sotto la doccia. Una decisione folle che però non abbatte il Mendrisio. Gibellini si prende la squadra sulle spalle e prova una delle sue incursioni e Kabamba sfiora il gol di testa. Il gol è nell’aria, mentre il Linth 04 è in aria: al 70’ Rossini scippa il pallone al limite dell’area degli ospiti, lo raccoglie Felici che – a proposito di freddezza – gela Feusi per la seconda rete consecutiva davanti ai propri tifosi.

Il vantaggio premia la giusta determinazione dei momò, che poco dopo sfiorano il raddoppio con un colpo di testa di Rossini. Il Linth 04 si fa vivo per la prima volta dalle parti di Prati a cinque minuti dalla fine. Sventato il pericolo, il Mendrisio gestisce senza problemi il vantaggio. Con l’orologio giunto all’ultimo giro ecco però la classica beffa: la compagine di Glarona butta una palla in area che trova la fortuita deviazione di Okaingni e finisce sui piedi di Carava per l’1-1 al 95’.

Questo il commento del viceallenatore Sandro Reclari rilasciato ai canali ufficiali del club: “I ragazzi hanno affrontato la partita in maniera clamorosa: bravi tatticamente, bravi in ripartenza. Abbiamo creato anche con l’uomo in meno, anzi forse ancora di più perché nel primo tempo siamo stati un po’ timorosi. Poi, in certe situazioni, dobbiamo essere più bravi a gestire la palla. Della decisione arbitrale non parlo perché sarebbe troppo facile e oscurerebbe una prestazione maiuscola da parte dei ragazzi”. Sull’assenza di capitan Martinelli: “Ci mancherà. È il nostro capitano, il nostro leader e ha Mendrisio dentro di sé, questo si vede quando scende in campo. Lo aspettiamo a braccia aperte”.

Il Mendrisio chiude la 26.a giornata al terzo posto e si prepara alla visita in casa del Kosova di domani per una trasferta da affrontare senza gli squalificati Brancher, Gibellini e Okaingni.

Classifica

YF Juventus (50), Tuggen (44), Mendrisio (44), Kreuzlingen (43), Winterthur U21 (41), Wettswil-Bonstetten (41), Eschen/Mauren (40), GC U21 (35), Linth 04 (33), Höngg (32), Freienbach (31), Taverne (30), Uzwil (29), Kosova (28), Balzers (23), Gossau (19).

Settore giovanile

YL A, Mendrisio-Chiasso: 1-3

YL B, Mendrisio-Locarno: 1-3

YL C, USG ACB-Mendrisio: 2-4

Prossimi impegni

Sabato 4 maggio, Zurigo, 18.00, Prima Lega, Kosova-Mendrisio

Sabato 4 maggio, Adorna, 16.00, YL C, Mendrisio-Chiasso

Domenica 5 maggio, Adorna, 14.30, YL A, Mendrisio-Bellinzona

Domenica 5 maggio, Bellinzona, 14.00, YL B, Bellinzona-Mendrisio.

Riccardo Vassalli