“Così abbiamo debellato la legionella”

Debellata la legionella a Chiasso e piscina riaperta. Dopo la segnalazione del Laboratorio cantonale lo scorso febbraio della presenza del batterio risultato dalla non conformità di un campione d’acqua di una doccia degli spogliatoi delle palestre di via Soave, direzione scolastica, Comune di Chiasso e Ufficio tecnico si sono messi all’opera, coinvolgendo l’Azienda Acqua Gas e elettricità AGE di Chiasso, ripristinando completamente la situazione.

E l’intervento è stato per certi aspetti pionieristico, una “prima” a livello svizzero. AGE si è affidato alla competenza di un’industria biotecnologica, la Ecabiotec Swiss di Mezzovico-Vira, la quale ha messo a disposizione i suoi specialisti provenienti dalla Germania. “Per la prima volta – spiega Michele Tadè, responsabile del settore acqua potabile e gas di AGE – è stata messa in campo una nuovo strategia, non più volta a “termizzare”, bensì con l’applicazione di un prodotto di disinfezione omologato dall’Ufficio federale della sanità pubblica. Questo metodo ha dato con rapidità risultati efficaci. Naturalmente continueremo a monitorare la situazione, a compiere regolari analisi, ma di certo questo nuovo prodotto rappresenta una garanzia. Fra qualche mese eseguiremo il consuntivo”.

Il direttore dell’Istituto scolastico di Chiasso, Andrea Lavezzo, si dice soddisfatto per la celerità dell’avvenuto ripristino della piscina a partire dallo scorso 8 aprile: “È stato un lavoro di concerto con più attori, dalla direzione scolastica, all’Ufficio tecnico comunale di Chiasso, ad AGE e a specialisti, che ha sortito buoni frutti”.

Gli allievi delle scuole Elementari, delle Medie e le società di nuoto hanno così potuto riprendere le lezioni di attività fisica e i regolari allenamenti.

Ma dal 6 chiuderà la palestra per lifting

Dal prossimo lunedì 6 maggio chiuderà invece per lavori di ristrutturazione la palestra comunale (in uso sia delle Elementari sia delle Medie) di via Soave per la seconda fase di intervento che prevede principalmente il rifacimento della pavimentazione e gli spogliatoi. I lavori dureranno alcuni mesi, fino a novembre. Pertanto le lezioni di ginnastica, meteo permettendo, dalla prossima settimana si terranno all’aperto fino al 14 giugno, così pure come alla ripresa della scuola, da settembre a novembre. Insomma, di necessità virtù.