Una Prima-Vera a Novazzano

L’associazione Supernova di Novazzano ha annunciato il lancio de “Il sabato in piazza”, iniziativa che si terrà una volta al mese con il primo appuntamento previsto per il 4 maggio dalle 10 alle 16.30. Questo primo evento inaugurale, intitolato, “Festa di Prima-Vera” rappresenterà non solo la conclusione del progetto civico “Dialoghi Futuri”, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo di coinvolgimento cittadino dell’associazione civica Supernova (cfr. nel box verde qui sotto). Come detto quindi sabato 4 maggio nel cuore del paese ci sarà una festa vibrante con numerose attività, tra cui degustazioni, laboratori, stand gastronomici e l’immancabile angolo delle chiacchiere, dove si potranno condividere idee, giochi e storie con gli altri partecipanti. Accanto a tutto ciò – a fare da supporto – ci sarà un mercatino con una trentina di espositori che proporranno una vasta gamma di prodotti legati all’artigianato, all’agroalimentare e a molti altri generi. Sarà dunque un’occasione per esplorare le creazioni di talentuosi artigiani e gustare prelibatezze locali… anche se l’evento clou sarà l’attività “Barattiamo” (dalle 14 alle 16), dedicata ai bambini della scuola elementare che potranno portare alcuni oggetti da scambiare aprendo le porte a un’esperienza unica e volta alla scoperta del valore del denaro, delle relazioni e delle cose. “Lo scopo del mercatino – ha messo in luce Manuela Pagani Larghi, promotrice e responsabile del progetto civico “Dialoghi Futuri” – è quello di far vivere ai bambini delle scuole elementari un’esperienza nuova e ricca di stimoli, di cui saranno i protagonisti. Saranno infatti loro a decidere il “valore” delle cose, a trovare un accordo sul prezzo, a staccarsi da oggetti che non usano più, a percepire il ruolo originario del denaro, a lasciare spazio a tutti e chissà quali altre scoperte…”.

Sabato non mancherà l’aperitivo offerto dal Comune di Novazzano alla popolazione alle 11.15, un momento visto e voluto come occasione di convivialità e socializzazione. Dopo questo intermezzo di condivisione seguiranno, alle 11.45, dei brevi discorsi degli attori ufficiali di questo evento, accompagnati dal taglio del nastro inaugurale, segnando simbolicamente l’inizio di questa straordinaria giornata di connessione e celebrazione comunitaria. La mattinata sarà allietata dall’esibizione dei “Corni dal Generus”; successivamente la piazza sarà accompagnata da musica dal vivo fino alle 15.30.

“Desideriamo sottolineare che il progetto de “Il sabato in piazza” – hanno reso noto le rappresentanti del comitato Supernova Francesca Cassani e Laura Ferrari Filippini – vede la collaborazione di altre associazioni locali che contribuiscono alla diversificazione delle attività e all’arricchimento dell’esperienza per i partecipanti. Durante l’intera giornata di sabato, la nostra neonata associazione sarà sempre presente con un punto informativo, pronto ad accogliere i visitatori, fornire ulteriori dettagli sulle iniziative future, accogliere eventuali altri associati e rispondere a qualsiasi domanda”.

In caso di pioggia la manifestazione si terrà comunque e verrà spostata all’interno degli spazi dell’oratorio, garantendo la continuità delle attività e il mantenimento della vivacità dell’evento. “Segnate in agenda il prossimo sabato 8 giugno 2024 – hanno affermato i due membri di comitato – quando “Il sabato in piazza” tornerà con un programma dedicato all’economia circolare e all’energia. Un’opportunità unica per esplorare tematiche cruciali per la sostenibilità ambientale e il benessere della comunità. Coloro che desiderano partecipare a questi appuntamenti mensili come espositori, con laboratori o anche come volontari, sono invitati a contattarci per ulteriori dettagli e per confermare la propria partecipazione. Le altre date per questo 2024, oltre a sabato 4 maggio e l’8 giugno sono il 7 settembre, il 5 ottobre, il 2 novembre e il 7 dicembre… Avranno tutti un tema-focus, che comunicheremo appena lo sapremo! Questi eventi saranno comunque organizzati con lo scopo di collaborare e condividere la nostra piazza”.

Il sindaco di Novazzano, Sergio Bernasconi: “Difficile aggiungere qualcosa a questa esaustiva presentazione se non che sono contento e il Municipio è convinto che la sfida raccolta dall’associazione Supernova – tutt’altro che evidente – possa funzionare. Tanto che entro fine anno Novazzano avrà la sua area per i cani!”.

Il programma nel dettaglio

• ore 10.00: inizio mercatino e apertura buvette

• ore 11.15: aperitivo offerto alla popolazione

• ore 11.30: Esibizione a cura dei “Corni dal Generus”

• ore 11.45: discorsi ufficiali e taglio del nastro inaugurale

• dalle 12.00: fornitissima griglia in funzione, in collaborazione con la Sagra Paesana

• dalle 14.00: “Barattiamo”, attività gioco per i bambini delle scuole elementari, organizzato da Dialoghi Futuri

• ore 16.00: pane e marmellata, la merenda offerta dai nonni di Novazzano.