Natura protagonista in immagini

“La natura è un libro, un libro aperto che non si nasconde a nessuno. Basta prendersi il tempo per leggerlo. Come nel libro basta una frase, un capoverso per impressionarci”. Sono parole di Mario Maccanelli contenute nel catalogo che accompagna la mostra fotografica Mendrisiotto. Natura protagonista curata da Giovanni Luisoni per il ventesimo anno di attività della Biblioteca del Comune di Breggia ubicata nel nucleo di Morbio Superiore. Negli spazi interni saranno esposti venti ingrandimenti in bianco e nero – 70 x 70 cm – dedicati alla natura del nostro territorio: il Mendrisiotto appunto.

Nei lavori del fotografo “anche una piccolezza, un dettaglio, addirittura un’erbaccia o una neofita diventa protagonista” prosegue Maccanelli, sottolineando che le fotografie di Giovanni Luisoni “ci fanno sognare, ci fanno viaggiare in paesi fantastici. Come i libri”: volumi con i quali dialogano all’interno della Biblioteca.

Il Mendrisiotto rappresenta un’estensione territoriale che ha fatto innamorare l’autore delle immagini esposte: un ambiente seguito “con ammirazione e rispetto. Proprio come si fa con un essere umano caro e prezioso”. Sono molteplici le emozioni “procurate da una natura protagonista, vista con l’occhio sensibile e innamorato di un fotografo che scopre un cuore in una pozzanghera – conclude Maccanelli. – Ricordando che un cuore, ce l’abbiamo anche noi. Come la natura”.

Festeggiamenti e inaugurazione

I festeggiamenti per i vent’anni di attività della Biblioteca del Comune di Breggia avranno luogo domani, sabato 27 aprile, dalle 16 in Piazza di Funtan a Morbio Superiore (in caso di maltempo presso la Casa comunale). Dopo la parte ufficiale, è prevista l’inaugurazione dell’esposizione. Ai presenti sarà offerto un aperitivo.

La rassegna rimarrà aperta in seguito dal 29 aprile fino al 31 dicembre prossimo (lunedì 7.30-10.30 / 14-16; martedì 7.30-10.30 / 14-16.30; mercoledì 16-19; giovedì 7.30-10.30, venerdì 16-19).