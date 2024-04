Doccia gelata per il Mendrisio a Winterthur

I cultori del benessere sostengono che sono innumerevoli i benefici delle docce fredde. Scopriremo, allora, nelle prossime settimane quali saranno gli effetti sul Mendrisio di Amedeo Stefani. Sì, perché la compagine momò ha incassato una vera e propria doccia gelata sul campo del Winterthur U21.

Impegnati sabato scorso alla Schützenwiese, Rey e compagni hanno posto fine a uno straordinario momento di forma che durava da inizio marzo con sei vittorie (Coppa Svizzera compresa) e un pareggio. Il ritorno sulla terra è pesante: nel risultato e per le gerarchie di classifica, che vedono la giovane formazione zurighese accorciare a -2 dal Mendrisio e consegnare a YF Juventus e Kreuzlingen (rinviata per maltempo la sfida di entrambe) l’opportunità di allungare e rispettivamente raggiungere i bianconerorossi. La graduatoria, a conti fatti, rimane ottima per un Mendrisio che nei valori e per atteggiamento non è – e non è mai stato – quello visto il weekend scorso a Winterthur.

Il “Winty U21” si conferma, però, compagine ostica e ben attrezzata. Schierando nel proprio undici alcuni elementi che hanno già assaporato la Super League, la formazione di Digenti parte subito forte. Pochi minuti dopo il fischio d’inizio Morf avvisa Prati: la conclusione pericolosa del numero trenta è però solo un avvertimento che, poco dopo, si trasforma in realtà.

Il cronometro segna il 16’ quando Luca Romano su calcio di punizione dal limite si improvvisa Beckham e disegna una traiettoria perfetta a insaccarsi nell’angolino. La rete dell’1-0 galvanizza i giovani e vivaci giocatori del Winterthur. Al 24’, Osmani si mette in proprio dando vita a un contropiede da manuale, passa a Gaetano che lascia sul posto Rey, serve Morf il quale, promessa mantenuta, trafigge Prati per il 2-0. Lo shock del Mendrisio porta a una reazione sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Kabamba, come spesso accade, prende il tempo al diretto marcatore e ci prova di testa. Questa volta, però, la gioia del gol è sola illusione. I padroni di casa si confermano precisi e velenosi nei contropiedi. Altra ripartenza e altro gol: il tris lo firma Barletta con un bel diagonale a incrociare. Se il Mendrisio ha bisogno della pausa per tirare il fiato e riordinare le idee, il Winterthur è di diverso avviso e alla pausa vuole andarci con il risultato già in tasca. E, infatti, Osmani sorprende Prati dal limite per il 4-0 che, di fatto, si protrarrà fino alla fine.

Il poker a fine primo tempo è la sveglia giusta. Tardiva, però, la reazione momò: Martorana prova a svegliare i suoi con una conclusione a lato, Gibellini non punge come al solito e Rey salva sulla linea di porta il tentativo di “manita” dei locali. Una buona notizia, però, c’è nel tracollo della Schützenwiese: cinquantacinque giorni dopo l’infortunio si rivede in campo Riccardo Bini, già autore di nove sigilli stagionali. La ripresa scorre via senza ulteriori sussulti, ad eccezione di un’occasione per parte sciupata.

Il Mendrisio non subiva una sconfitta con quattro reti di scarto dal maggio del 2022, quando – in Seconda Lega Interregionale – l’Ascona passò per 4-0 nei confronti del Mendrisio allenato all’epoca da Francesco Ardemagni. Feriti nell’orgoglio, Gibellini e compagni si mettono a caccia del pronto riscatto già domani, quando al Comunale, fischio d’inizio alle 17, sbarca il Linth 04.

La classifica: 1. YF Juventus (44), 2. Mendrisio (43), 3. Tuggen (41), 4. Winterthur U21 (41), 5. Kreuzlingen* (40), 6. Eschen/Mauren (39), 7. Wettswil-Bonstetten (38), 8. GC U21 (35), 9. Linth 04* (32), 10. Höngg (32), 11. Freienbach (30), 12. Kosova (28), 13. Taverne (27), 14. Uzwil (26), 15. Balzers (23), 16. Gossau* (19) *una partita in meno.

Settore giovanile:

YL A, Mendrisio-Lugano: 2-2.

YL B, Mendrisio-INSEMA: 2-1.

YL C, Rapid Lugano-Mendrisio: 3-5.

Prossimi impegni:

Sabato 27 aprile, Comunale, ore 17, Prima Lega, Mendrisio-Linth 04.

Sabato 27 aprile, Adorna, ore 15, YL B, Mendrisio-Locarno.

Sabato 27 aprile, Bellinzona, ore 14, YL C, USG ACB-Mendrisio.

Domenica 28 aprile, Adorna, 14.30, YL A, Mendrisio-Chiasso.