Breggia, libri, cultura e incontri

È uno spazio aperto di ricerca, di approfondimento, ma anche di svago e di aggregazione. Da vent’anni la Biblioteca del Comune di Breggia è una vivace realtà culturale della Valle di Muggio che permette a tutti di avvicinarsi alla lettura, di partecipare ad attività diverse e di incontrarsi.

Inaugurata il 13 marzo 2004, la Biblioteca è nata per volontà dell’allora Municipio di Morbio Superiore, guidato dal sindaco Piermario Croci, e si trova nel nucleo della frazione, dove occupa gli spazi di quello che un tempo era un negozio di alimentari.

L’attività è iniziata grazie all’aiuto di Bibliomedia di Biasca; a poco a poco la Biblioteca di Morbio Superiore si è resa autonoma. Piccola ma accogliente, dispone di circa 3’500 titoli suddivisi tra narrativa, opere di autori ticinesi, volumi legati al territorio e libri per la prima infanzia. Annualmente, grazie anche ai contributi garantiti dal Comune, vengono acquistati circa 150 nuovi libri, messi pure in evidenza nelle vetrine che catturano l’attenzione dei passanti.

La gestione è oggi assicurata da otto volontarie che lanciano un appello a nuove persone interessate ad occuparsi di un’istituzione significativa per il paese e per gli abitanti di tutte le fasce d’età.

È un autentico punto d’incontro per la comunità, come spiegano a l’Informatore le volontarie Fulvia Cereghetti e Cristina Sciolli che ricordano che la Biblioteca ha aderito al progetto svizzero Nati per leggere e che i locali sono frequentati con regolarità anche dai bambini della scuola dell’infanzia delle sedi Caneggio e Morbio Superiore. Da qualche tempo, la Biblioteca ospita anche l’Agenzia della Posta e rimane pertanto accessibile durante tutto l’arco dell’anno.

Questi sono gli orari di apertura: lu 7.30-10.30/14-16 – ma 7.30-10.30/14-16.30 – me 16-19 – gio 7.30-10.30 – ve 16-19.

Il lunedì pomeriggio è dedicato in particolare all’appuntamento intitolato Hobby lana & Co: la Biblioteca si trasforma in un punto di ritrovo per tutti gli appassionati di lavori manuali, facendo due chiacchiere.

Le volontarie hanno dato vita anche un nuovo servizio chiamato Biblioteca di movimento: mensilmente salgono a Caneggio e a Cabbio e, in spazi messi a disposizione del Comune, presentano una selezione di libri agli abitanti delle frazioni della Valle, dando loro la possibilità di prendere in prestito dei volumi anche al di fuori della sede “fisica”. Un momento particolarmente apprezzato da chi non ha la possibilità di spostarsi facilmente.

20 anni in mostra:

festeggiamenti il 27 aprile

I festeggiamenti per i primi vent’anni di attività avranno luogo sabato 27 aprile dalle 16 in Piazza di Funtan a Morbio Superiore (in caso di maltempo presso la Casa comunale). Dopo una breve parte ufficiale, verrà servito un aperitivo.

La Biblioteca di Breggia volge lo sguardo e la propria attenzione alla regione e a chi la vive, dando rilievo a coloro che sono attivi sul territorio.

Per questa ragione, in occasione dell’anniversario tondo, la Biblioteca aprirà i propri spazi alla mostra fotografica Mendrisiotto. Natura protagonista del fotografo Giovanni Luisoni impegnato da sempre in una ricerca personale sul territorio che è per lui fonte di ispirazione continua. Per questa ricorrenza ha realizzato un’esposizione di 20 soggetti – proprio come il numero di anni dell’istituzione culturale – legati alla natura del distretto. La rassegna rimarrà in allestimento sino alla fine dell’anno (negli orari di apertura della Biblioteca) e permetterà al pubblico di osservare il territorio da uno punto di vista particolare. Per l’occasione è stato pure stampato un catalogo che sarà messo in vendita al prezzo speciale di venti franchi.