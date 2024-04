Benvenuta aula nel bosco

Nel corso degli ultimi anni, in diversi Comuni del Ticino, numerose sezioni di scuola elementare – e non solo – hanno svolto attività didattiche nei boschi. Questo ha indotto Enti e Comuni alla realizzazione di specifici spazi didattici all’aperto denominati “aule nel bosco”. Ed anche Tremona ha il suo, voluto e realizzato dal Patriziato di Tremona che lo inaugurerà ufficialmente il 14 settembre in occasione della giornata nazionale dei Patriziati Svizzeri.

Il progetto

Le attività didattiche nel bosco hanno avuto origine in Scandinavia estendendosi poi in tutta Europa proprio perché se ne sono riconosciuti e apprezzati i benefici sui bambini e sui ragazzi. Questi spazi contribuiscono positivamente allo sviluppo fisico e percettivo degli allievi rendendoli oltremodo sensibili verso la natura e il territorio, stimolando la formazione di una coscienza ecologica sensibile ai problemi ambientali. Questo modo d’apprendimento è stato fissato già nel 2015 nel piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. “Con queste premesse forse, anziché parlare di aula nel bosco, sarebbe più consono dire che il bosco diventa un’aula all’aperto”, ha specificato l’amministrazione Patriziale di Tremona aggiungendo anche che, malgrado l’esistenza di una vasta scelta di tipologie per la realizzazione di queste aule nel bosco, si è optato per una semplice esecuzione prendendo spunto da aule didattiche nel bosco eseguite nel Cantone, restando sempre nel rispetto per l’ambiente naturale circostante. Una semplice aula nel bosco quindi, realizzata per essere a disposizione delle scolaresche, di gruppi e di chi semplicemente desidera concedersi una pausa riflessiva in mezzo alla natura. Nel 2022 l’idea, nel 2023 l’approvazione del progetto e dell’investimento da parte dell’assemblea Patriziale e nel 2024, proprio nel periodo pasquale, il Patriziato di Tremona ha realizzato questo progetto, dando così il proprio contributo all’educazione delle generazioni future ma anche dimostrando una sensibilità all’evoluzione sempre più ecologica della coscienziosità nei confronti della natura.

Dove si trova

L’ubicazione della struttura è il pianoro sottostante il Parco Archeologico, rivolto a Nord Est che è già stato utilizzato più volte per altre manifestazioni, sempre legate al sito archeologico. Un pianoro facilmente accessibile considerando la rete di sentieri attraverso i quali vi si può giungere. La superficie di questa area naturale è sufficientemente grande per poter eseguire un’aula a semicerchio (nell’immagine) con panchine realizzate in legno di robinia. L’area individuata dall’amministrazione Patriziale era già ben sgombra da sterpaglie e quindi si adattava perfettamente alla posa. Ora manca solo l’inaugurazione in settembre! Ma il Patriziato di Tremona assicura “Già dalla posa l’aula è fruibile da tutti!”.