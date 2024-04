Più letti a Morbio: si passa da 100 a 140

Considerato il mancato avvio del progetto per la costruzione della casa anziani di Vacallo, i posti letto a Morbio Inferiore passeranno da 100 a 140. Si delinea quindi il futuro della nuova Casa San Rocco a Morbio. Il bando per la ristrutturazione della casa anziani attuale sarà verosimilmente pubblicato nei prossimi mesi. Tenuto conto dell’iter burocratico e dei tempi tecnici, i lavori veri e propri non inizieranno prima di 4 o 5 anni.

L’ampliamento prenderà in considerazione l’area dove sorge attualmente il parcheggio riservato ai collaboratori della struttura. Di sicuro verrà prestata attenzione a minimizzare i disagi per gli anziani e a non pregiudicare la vita sociale della casa anziani.

È importante notare che non è previsto – lungo il percorso della ristrutturazione con ampliamento – il trasferimento degli ospiti. Non solo. L’idea è anche quella di immaginare forme abitative alternative che possano rispondere ai bisogni degli anziani con un orizzonte temporale di 50 anni. Fondamentale rimane il concetto di quartiere intergenerazionale con il quale sia la struttura di Morbio che quella di Coldrerio si confrontano molto positivamente.

Se vogliamo stilare una mappa dei posti letto presenti nel Mendrisiotto grazie all’organizzazione della Fondazione Parco San Rocco, indichiamo una settantina (79) di posti-letto nella casa anziani di Coldrerio, inaugurata nell’ottobre del 2022, e gli altri 140 posti previsti a Morbio Inferiore.