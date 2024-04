Catania e “Jazz Off The Wall”

Fervono i preparativi ad Ascona in vista della 40.a edizione di JazzAscona, che dal 20 al 29 giugno presenterà non meno di 300 concerti ed eventi speciali con la partecipazione di una cinquantina di band provenienti da New Orleans, Svizzera ed Europa. Uno degli eventi caratterizzanti di questa edizione speciale sarà il progetto “Jazz Off The Wall” curato dall’artista di fama internazionale Yuri Catania, ossia la più grande mostra di street art dedicata al jazz di New Orleans. La stessa ha preso vita il 28 marzo, con l’inaugurazione della prima opera, realizzata sulla facciata della Biblioteca Popolare (nella foto) con l’aiuto degli scolari di Ascona.

Per celebrare i 40 anni del Festival JazzAscona, il Borgo di Ascona abbraccerà quindi quest’estate la street art con una mostra a cielo aperto – probabilmente la più grande mai dedicata al jazz – che si svilupperà tra le vie del nucleo storico del borgo. Intitolata “Jazz Off The Wall”, la mostra presenterà una quarantina di murales realizzati da Yuri Catania, artista italo svizzero che vive e lavora a Rovio, conosciuto per i suoi lavori fotografici in formato extra large realizzati su edifici pubblici e privati. Le opere avranno carattere effimero. La tecnica utilizzata è quella della paste-up, applicando cioè ai muri, con una colla speciale, fotografie stampate su carta.

Il progetto artistico nasce a New Orleans con la realizzazione da parte di Catania di una serie di scatti che ritraggono musicisti legati alla storia di JazzAscona e fiori tropicali tipici della città sul Mississippi, per arrivare sulle rive del Lago Maggiore, dove l’artista ha fotografato i fiori del Parco delle Camelie di Locarno. La mostra, che include anche alcune istantanee realizzate ad Ascona da Catania e da altri fotografi che in passato hanno lavorato per il festival, si declina in una serie di opere fotografiche dalle varie dimensioni e dai tratti surreali, in cui i musicisti appaiono immersi nella colorata vegetazione subtropicale di New Orleans e in quella variegata di Ascona, con fiori e piante tipiche delle rive del Lago.

Come detto il 28 marzo è stata inaugurata la prima opera collocata sulla parete frontale della Biblioteca Comunale che, di fatto, apre la fase di realizzazione di “Jazz Off The Wall”. Ci vorranno due mesi (maggio e giugno) perché tutte le quaranta opere siano completate da Catania sui muri del Borgo di Ascona e dal 20 giugno, giorno di inizio del festival, sarà possibile vivere la completa esperienza della mostra in un percorso multisensoriale che si declina tra arte, musica jazz e tecnologia, in quanto grazie alla realtà aumentata, tramite l’app ArtiVive, ogni installazione rivelerà contenuti extra con foto e video, da vedere attraverso il proprio smartphone.

La mostra di Catania, come tutte le sue opere pubbliche, è realizzata in modo partecipativo con il coinvolgimento della popolazione e dei volontari di tutte le età. Chi volesse partecipare alla realizzazione dei murales nei mesi di maggio e di giugno, con varie attività manuali come il ritaglio e l’incollaggio, è invitato ad annunciarsi tramite il sito di JazzAscona; basta una sola ora del proprio tempo per contribuire alla creazione di un’opera insieme all’artista.

Il 22 giugno, durante il Festival, si aprirà anche la mostra “Jazz Off The Wall” presso le sale del primo piano del Museo comunale di Arte Moderna di Ascona, che sarà visibile fino al 1° settembre. Nell’esposizione Catania porta la fotografia ritrattistica realizzata a New Orleans, i quadri in fotocomposizione che pongono in dialogo i citati ritratti, le architetture e la flora locale, fino ad un’opera di street art volutamente incompiuta per dare l’opportunità ai visitatori del Museo di concluderla insieme all’artista…