Bocce/ Da stasera a domenica gare di qua e di là del Gottardo

Ulteriore allungo del filotto dei successi della coppia formata da Rodolfo Peschiera ed Eric Klein. Domenica scorsa i due si sono imposti nel “Gran Premio Montagnards” di La Chaux-de-Fonds. Ora sono a quota quattro su quattro e siamo solo a metà febbraio!

Si è trattato di una gara regionale con appena ventiquattro formazioni iscritte. Quindi sistema di gioco a terzine. Nelle fasi preliminari i due sono stati sorteggiati a Neuchâtel, bocciodromo che è la terza dimora di Eric Klein!

Ma poi, sulle corsie di La Chaux-de-Fonds, hanno regolato per 12 a 10 la forte coppia di Alan Taeggi e Sandro Scura (Italgrenchen) e poi, inesorabili in finale, hanno concesso solamente 5 punti a Sergio Frigomosca e Robertino Rossi del BC Neuchâtel.

I successi di Peschiera e Klein ci permettono di soffermarci sulle classifiche che la FBTi allestisce con precisa puntualità. Sono due. Una è definita generale e tiene conto di 34 tornei, i più importanti in Ticino e in Svizzera, dal 1° novembre del 2023 al 31 ottobre dell’anno in corso. L’altra è definita classifica del Premio FBTi e consta di 23 gare, tutte in Ticino, in calendario dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno corrente. Entrambe le classifiche sono sempre consultabili sul sito della Federazione Ticino.

Ebbene, Peschiera e Klein sono ai vertici dell’una e dell’altra. In quella del premio FBTi, dopo solo i due tornei di Pregassona e dell’Ideal, guidano già a punteggio pieno (14) e un netto vantaggio su Daniel e Silvio Morsanti (Condor Club) che inseguono con 6 punti. Poi Marco Ferrari e Massimo Facchinetti (San Gottardo) con 5, insieme con Alessandro Eichenberger e Vasco Berri (Aurora Losone). A quota 4 troviamo ben quattro formazioni tutte momò: Simone Guidali con Roberto Fiocchetta (Centrale), Domenico Mantegazzi con Davide Valsangiacomo (Riva), Claudio Mombelli con Aramis Gianinazzi e Loris Gianinazzi con Alice Bernaschina entrambe dell’Ideal. Con 3 punti seguono Giacomo Lucini e Valentino Cardinale della San Gottardo.

La classifica generale serve alla FBTi per stabilire le categorie A, B e C che entreranno in vigore a inizio di ogni stagione. La classifica del Premio FBTi permetterà la distribuzione delle buste ai primi di A, di B e di C, nonché alle prime donne.

Torneo della Bocciofila Aurora

Questa sera a Losone si giocheranno le finali del torneo a coppie proposto dalla locale Società Bocciofila Aurora. Quarantotto le formazioni iscritte. Quindici del Mendrisiotto: due dell’Arognese, tre di Riva San Vitale, tre della Centrale, tre della San Gottardo e quattro dell’Ideal.

Domani, sabato, terza giornata del Campionato Svizzero a squadre 2024 di serie A. Ecco il programma. Girone A: Uster vs San Gottardo, Uzwil vs Sfera e Stella Locarno vs Riva San Vitale (a Biasca). Girone B: Dietikon vs Gerla-Agno, Centrale vs Torchio (al Palapenz) e Ideal vs Pro Ticino ZH (in Cercera).

Quindi la San Gottardo cercherà di confermare la sua leadership nella non scontata trasferta di Uster. Il Club di Chiasso può contare sui suoi due giocatori, Klein e Peschiera, in straordinaria forma, tale da garantire i punti necessari per il successo.

Riva San Vitale, dopo l’ottimo inizio in trasferta a Uzwil e lo stop casalingo contro Uster, cercherà il riscatto sulle corsie di Biasca dove incontrerà la Stella Locarno reduce da due successi dopo i tiri ai pallini.

La Centrale, ancora a digiuno di punti, ospiterà la Torchio e cercherà di sbloccare la classifica. Sarà un incontro molto interessante considerate le qualità tecniche delle due squadre.

Infine l’Ideal che in Cercera concederà la rivincita sulle corsie amiche dopo aver riportato un importante successo a Höri contro la Pro Ticino di Zurigo. Il Club di Coldrerio non potrà schierare il “talent scout” Doriano Ferrari, infortunato. Spronerà i suoi giocatori dalla panchina.

Ricordiamo che sul sito della FSB – Competizioni e poi Campionato Svizzero Società 2024 – è possibile vedere ogni dettaglio, set dopo set, di tutti gli incontri del Campionato medesimo.