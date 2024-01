Pane benedetto e festa con il Beato a Riva San Vitale

C’è emozione a Riva San Vitale per la Festa del Beato Manfredo Settala che ricorre – come vuole la tradizione – l’ultima domenica di gennaio. L’urna con le spoglie del Beato è stata esposta domenica scorsa 21 gennaio con la lode vespertina. Durante questa settimana la Messa è stata sempre celebrata alle 19.30 e lo sarà anche oggi 26 gennaio. Domani 27 gennaio ricorre la Festa liturgica del Beato e si inizia alle 8.30 nella Casa patriziale con la benedizione e la distribuzione del pane alla popolazione. A seguire, alle 10.30 la Messa solenne, che verrà celebrata anche alle 18. Domenica 28 gennaio di nuovo Messa solenne alle 10.30 e Messa alle 17. L’urna del Beato verrà riposta con la lode vespertina delle 19.30. Ricordiamo che la comunità rivense aveva celebrato l’ottavo centenario dalla morte del Beato sull’arco del 2017. Le spoglie terrene del Beato sono custodite sotto l’altare maggiore della Chiesa parrocchiale del borgo lacustre e ogni anno, in occasione della festa, vengono esposte alla preghiera. Parallelamente agli appuntamenti religiosi, vi è la festa di paese sempre molto sentita e frequentata dalle famiglie e dalla popolazione in generale. Di fatto, il Municipio avvisa che in occasione della tradizionale Sagra del Beato in agenda questa domenica, la disposizione delle bancarelle si estenderà all’intera superficie di Piazza Grande, a partire dalla Farmacia Neuroni fino all’Oratorio di San Rocco.

La domenica, dalle 7 del mattino alle 17, non sarà pertanto possibile circolare su Piazza Grande, via Settàla, via Rovio, Via Mantegazzi, via Opera Don Guanella, via dell’Inglese, via General Guisan e via Abate Vassalli. Gli abitanti della zona sono invitati a lasciare liberi i posteggi presenti nell’area interessata.

È pure previsto lo sbarramento alla circolazione veicolare di via Settàla in occasione della distribuzione del Pane del Beato, domattina 27 gennaio dalle 7 alle 12. Nei giorni e nelle fasce orarie indicate, le fermate “Cimitero”, “Battistero” e “Scuole Medie” a Riva San Vitale e “Posta” a Capolago non saranno servite da parte degli automezzi dell’Autopostale. Per informazioni, si può consultare il sito ufficiale di AutoPostale (www.postauto.ch).