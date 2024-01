Un dono ai bimbi di Betlemme

L’Azione natalizia promossa da alcune parrocchie del Mendrisiotto (Mendrisio, Novazzano, Balerna, Morbio Inferiore, Castel San Pietro con Corteglia e Monte-Campora-Casima, Stabio, Vacallo, le 7 Comunità parrocchiali del Comune di Breggia, l’Associazione Medaglia Miracolosa, oltre a offerenti ed enti esterni) ha raccolto finora più di 60.000 franchi per il Caritas Baby Hospital di Betlemme.

La donazione passa attraverso l’Associazione svizzera Aiuto Bambini Betlemme che quest’anno ricorda il 60° di fondazione e quindi, significativamente, corrisponde a 1000 franchi per ogni suo anno di esistenza. La somma servirà, come suggerito dagli amministratori, per le attrezzature adeguate per i 9 lettini del reparto Cure intense di quell’Ospedale pediatrico, l’unico nei territori occupati palestinesi, che in questi tempi svolge preziosa ed essenziale assistenza d’emergenza. L’Associazione che lo gestisce ringrazia, commossa, per questo straordinario sostegno.