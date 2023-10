Sì allo skatepark

In qualità di capagruppo dell’Alternativa in Consiglio comunale e di Antenna dei Verdi di Mendrisio, ringrazio i partecipanti all’affollata serata di martedì 24 ottobre sulla votazione per la realizzazione dello skatepark alla rotonda dell’ex macello. Il dibattito e la discussione in sala hanno consentito di fugare ogni dubbio sulla positività di creare questo progetto per la Città. Da parte degli ecologisti, rileviamo che questo tipo di valorizzazione di aree dismesse è in sintonia con una gestione ecosostenibile di un insediamento urbano. I giovani chiedono di stare nel centro della Città, non di essere emarginati, e bisogna essere coscienti che un progetto in qualsiasi altro punto della Città sarebbe soggetto a molte opposizioni che renderebbe alquanto lontana, o meglio del tutto impossibile la realizzazione. Dire no a questo skatepark significa non volerne in realtà nessuno. Dobbiamo ascoltare i giovani che non temono il rumore e il traffico per la loro attività, mostrando un coraggio e una capacità di rivalutare i luoghi e di volgere in positivo situazioni che ai nostri occhi adulti appaiono soltanto disperanti, senza avere più il coraggio di immaginare una realtà migliore. Impariamo da loro, come ci aiutano a fare i progetti partecipativi. La qualità dell’aria è da migliorare su tutti i comparti cittadini attraverso nuove piantumazioni, tetti verdi, limitazioni del traffico, incentivi al trasporto pubblico, eccetera. Un valore aggiunto è che la zona scelta dai giovani è accessibile in treno e bus: una delle poche opere pubbliche per le quali non vengono richiesti posteggi! Se dovessimo limitare il movimento fisico nelle aree contornate da strade trafficate, dovremmo chiudere piscina, campi da calcio, percorsi pedonali e via dicendo: il punto non è togliere le persone laddove c’è traffico, bensì limitare il traffico attraverso la creazione di zone in cui le persone possano vivere e incontrarsi a piedi. Sempre più praticanti dello skate sono ragazze: il non trovarsi in zone discoste è un punto fondamentale per la loro sicurezza. Per questi e molti altri motivi, votiamo tutte e tutti sì alla creazione di uno skatepark, che sarà un bell’ingresso per la nostra Mendrisio!

Claudia Crivelli Barella,

capagruppo dell’Alternativa di Mendrisio