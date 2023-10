Parco del Laveggio: ripulito e pronto!

L’Anno del Laveggio volge al termine. Con il completamento del percorso sull’argine a Riva San Vitale e l’intervento paesaggistico lungo l’accesso dalla stazione di Stabio, il tracciato pedonale del Parco del Laveggio è pronto per essere percorso nella sua interezza!



Oltre agli interventi a Riva San Vitale, Stabio e lungo la tratta (nel dettaglio a pagina 7), venerdì scorso sono anche terminate le attività del programma di volontariato che ha coinvolto scuole, ditte, cittadine e cittadini. Come ultimo evento, le scuole elementari di Rancate si sono infatti occupate di ripulire gli argini in zona Valera dai rifiuti che la piena del fiume ha abbandonato al suo passaggio.

Tutti questi risultati si potranno scoprire durante la giornata di inaugurazione di questa domenica 8 ottobre dalle 9 alle 19. Sarà una giornata ricca di attività per tutte le età, tra cui spettacoli teatrali che raccontano la storia del territorio, visite guidate a luoghi solitamente inaccessibili, voli in mongolfiera per ammirare il Parco dall’alto, pedalò e opportunità di ristoro con prelibatezze locali. Sarà un’occasione unica per (ri)scoprire il nostro territorio da prospettive inedite e affascinanti. Il programma completo è visibile sul sito www.parcolaveggio.ch. L’evento culminerà con i discorsi ufficiali, che avranno luogo alle 17 presso il Parco del Laveggio, nei Prati alla Maga in Via Famiglia Scacchi a Capolago. Saranno presenti rappresentanti dell’Associazione Cittadini per il territorio, i sindaci delle città coinvolte (Stabio, Castelletti; Mendrisio, Cavadini; Riva San Vitale, Guidali) e il Direttore del Dipartimento del Territorio, il Consigliere di Stato Zali. Grazie alla collaborazione con la comunità tariffale Arcobaleno, per i partecipanti dell’inaugurazione è disponibile il 20% di sconto con il biglietto Ticino Event.

