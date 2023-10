Cineconcerto tutto da ridere

Un tuffo ai primordi del cinema e ad alcune delle sue tappe più significative passate alla storia della settima arte.

Domenica 15 ottobre alle 17 la Sala del Cavaliere Azzurro della scuola Jardin Musical, nella sua sede di Morbio Inferiore, ospiterà il Cineconcerto, un appuntamento divertente e inusuale, in cui la proiezione di esilaranti comiche del periodo del muto con protagonisti comici geniali quali Stanlio & Ollio e Buster Keaton sarà impreziosita dal commento musicale dal vivo, così come si usava ai tempi del cinema muto.

Sul palcoscenico vi sarà la pianista Francesca Badalini, conosciuta per avere all’attivo una lunga esperienza nel genere come compositrice e improvvisatrice, accompagnata dal percussionista Luca Casiraghi.

L’ingresso all’evento è gratuito, con libera offerta. Per partecipare alla serata è richiesta la prenotazione scrivendo una e-mail all’indirizzo jardinmusicaleventi@gmail.com. Per chi giunge sul posto in auto è consigliato parcheggiare alla chiesa di San Giorgio.