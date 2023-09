Sportissima al via in Ticino domenica

La 17.a edizione di Sportissima è alle porte: domenica 10 settembre, dalle 9.30 alle 17 a Bellinzona, Biasca, Chiasso, Lugano, Mendrisio-Ligornetto, Tenero-Contra e per la prima volta nel Basso Ceresio (grazie alla collaborazione dei Comuni di Brusino Arsizio, Riva San Vitale e Val Mara) verranno presentate alla popolazione un centinaio di discipline sportive coinvolgendo – in tutto il Ticino – più di 200 postazioni e 2000 volontari!

Questo è quanto è emerso durante la presentazione di Sportissima e reso noto dalla rappresentante del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport Marika Zola. “Lo scopo della manifestazione – ha continuato – è quello di avvicinare bambini e adulti allo sport”. Dal football americano alla slackline, dalla BMX alla vela, dalla pallamano alla pesca, oltre a tutte le attività sportive più “classiche”; domenica dunque ognuno potrà trovare l’attività che più gli piace seguendo le indicazioni dell’età minima per praticare una determinata attività sportiva, segnalata nei programmi delle singole località. Non è necessario iscriversi; è sufficiente presentarsi a partire dalle 9.30 e… praticare del movimento, approfittando magari anche dello sconto del 20% applicato a tutti coloro che acquisteranno un biglietto dei mezzi pubblici.

Chiasso

“Chiasso è una città di sport”. Queste le parole di Davide Rampoldi – presidente della Conferenza dei presidenti delle società sportive di Chiasso – durante la presentazione di questa edizione di Sportissima. 18 le attività in programma (acquagym, arrampicata, calcio, curling, hockey su ghiaccio, judo, maxitramp, mini racing, minirugby, nuoto, pallacanestro, pallavolo, pattinaggio artistico, pesca sportiva, tennis, tiro, tiro con l’arco e unihockey) che si potranno provare nei diversi luoghi adibiti per l’occasione, ovvero: in piazza Indipendenza, nella palestra di via Vela, allo stadio di calcio, al palaghiaccio, nella palestra del CPC, in piscina e alla pista delle macchinine. “Come sempre a fare da collegamento ci sarà il trenino e in piazza a mezzogiorno verrà offerto il pranzo dal Gruppo Maccheronata, “per rafforzare ancora di più il valore aggregativo di questa giornata dedicata al benessere e al movimento”, ha concluso Rampoldi passando poi la parola al capodicastero Davide Lurati che ha ringraziato tutti i volontari, i collaboratori (Utc in primis) che fanno in modo di poter proporre tutti gli anni questa importante palestra di vita.

Mendrisio – Ligornetto

Come da tradizione, la manifestazione verrà organizzata a Ligornetto, e più precisamente all’Oratorio, dalla VIGOR. Oltre alle consuete discipline (camminata, bicicletta, nordic walking, balli country, arrampicata, mini olimpiadi, aikido, tiro con l’arco, monociclo, equitazione) si aggiungono quest’anno anche lo yoga femminile, il percorso-racconto nel bosco e le bocce. Alle 11.45 la Filarmonica di Ligornetto si esibirà e in seguito si potrà assaporare la tradizionale grigliata Vigor.

Basso Ceresio

Oltre alle consolidate sedi di Chiasso e Ligornetto, un nuovo polo ha preso vita sulle rive del Ceresio: una prima a livello cantonale, in quanto organizzata – grazie all’ottima collaborazione tra i tre capidicastero – su tre Comuni che si affacciano sul lago: Brusino Arsizio, Riva San Vitale e Val Mara. I luoghi in cui si svolgeranno le attività saranno il centro sportivo di Brusino Arsizio, il centro sportivo di Riva San Vitale e il lido del Quartiere di Melano (Val Mara). Verranno proposti: arrampicata, atletica leggera, baseball, basket, bocce, calcio, calcio camminato, canottaggio, ciclismo e mountain bike, crossminton-speedminton, danza, giochi di movimento, inline hockey, Kubb, pallamano, pallavolo-beach volley, pallavolo-minivolley, pesca, pilates, salvataggio/battesimi sub, stand up paddle, tennis, tennistavolo, tiro sportivo e vela. Saranno organizzati anche dei punti di ristoro per rifocillare i partecipanti: a Brusino griglia organizzata dal Raggruppamento Allievi Basso Ceresio, a Riva San Vitale pasta organizzata dal FC Riva e a Melano griglia organizzata dagli Spartans Volley.

Maggiori informazioni e programmi nel dettaglio sul sito ti.ch/sportissima.