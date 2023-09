Taketomikai, 40 anni di arti marziali a Mendrisio

Nato nel 1983, il Taketomikai – Arti marziali Mendrisio è il primo sodalizio del suo genere fondato nel Magnifico Borgo. Vero e proprio ente promotore delle arti marziali, da 40 anni propone corsi per ogni fascia d’età e genere ed eventi di respiro internazionale. Tra le sue fila militano campioni del mondo, ora parte del corpo docente, con abilitazione Gioventù e Sport e formazione universitaria.

Dopo la pausa estiva, lunedì 11 settembre, il Taketomikai riprenderà le attività e chiunque desideri avvicinarsi al mondo delle arti marziali potrà seguire un mese di lezioni gratuite di prova.

Sono un centinaio gli iscritti al club, che il prossimo 11 settembre riprenderanno a frequentare le lezioni di arti marziali e difesa personale nella Palestra Comunale di Via Vela a Mendrisio.

Con un’offerta decisamente ampia, il Taketomikai è in grado di fornire una visione a 360 gradi delle arti marziali. I corsi di punta trattano il karate, il jujitsu, e il goshindo (difesa personale), coprendo in questo modo tutte le principali tecniche marziali che si possono svolgere in piedi, al suolo e nelle più svariate situazioni. Corollario di queste formazioni sono il kobudo (armi tradizionali giapponesi), lo iaido (spada giapponese) e le masterclass speciali tenute da docenti esterni di fama internazionale in varie discipline.

Il peculiare approccio didattico dei docenti è volto a rendere attuali e pragmatiche le tecniche insegnate, a facilitare l’apprendimento, ma soprattutto a creare un ambiente sereno e conviviale.

Provare gratis

fino a metà ottobre

Da lunedì 11 settembre, il Taketomikai offre un mese di lezioni gratuite per chiunque desideri avvicinarsi al mondo delle arti marziali. È sufficiente presentarsi direttamente nella Palestra Comunale di Via Vela a Mendrisio in tenuta sportiva, negli orari di lezione. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@arti-marziali.net oppure telefonare allo 079 471 64 10.

Corsi per tutti

Le arti marziali sono una pratica eccellente a tutte le età, ideale per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, uomini e donne, anche seniores!

Il corso introduttivo “Karate kids” (5-10 anni) per principianti inizierà mercoledì 13 settembre e si protrarrà dalle 18.15 alle 19.00. Questo corso è suddiviso per livelli, le lezioni si tengono ogni lunedì (livello avanzato), mercoledì (principianti) e giovedì (livello intermedio), sempre dalle 18.15 alle 19.00.

I corsi di karate e jujitsu per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni inizieranno lunedì 11 settembre e avranno luogo il lunedì e il giovedì dalle 19.15 alle 20.00.

I corsi di karate e jujitsu per gli adulti (dai 15 anni in poi), inizieranno l’11 settembre e si terranno ogni lunedì e giovedì dalle 20.15 alle 21.15. Il mercoledì, nella stessa fascia oraria, è previsto il corso dedicato esclusivamente alle cinture marroni e nere.

I corsi speciali si terranno il venerdì dalle 18.30 alle 20.30 e il sabato dalle 15.00 alle 18.00.

Un corso di difesa personale

per adulti e seniores

Dal 13 settembre, ogni mercoledì dalle 19.15 alle 20, riprenderà anche il corso di difesa personale (goshindo) per adulti e seniores. Un’attività pragmatica, pensata per donne e uomini di ogni età, anche alle prime armi. L’obbiettivo è quello di proporre un corso sostenibile e interessante per ogni partecipante, finalizzato alla prevenzione e all’accrescimento personale.

Ogni lezione prevede una messa in moto, esercizi di allungamento e rinforzo muscolare, la pratica di tecniche di difesa personale a solo e in coppia, momenti di teoria, e un ritorno alla calma con esercizi di respirazione e meditazione. Si tratta dunque di un’attività particolarmente adatta anche a chi desidera semplicemente fare del sano movimento, conoscersi meglio, imparando nel contempo a difendersi.