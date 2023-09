Elettricità, tariffe più salate a Chiasso e Mendrisio

Si annunciano salate le fatture per l’anno prossimo. AGE, l’Azienda acqua gas ed elettricità informa in un comunicato stampa della pubblicazione delle tariffe elettriche valide per il 2024 nel suo comprensorio di distribuzione elettrica comprendente i Comuni di Chiasso (comprese le frazioni di Pedrinate e Seseglio), Balerna, Morbio Inferiore e Vacallo.

Ebbene, “Dopo il rincaro molto moderato del 4.3%, annunciato per il 2023, AGE comunica che per il 2024 l’aumento complessivo della tariffa elettrica sarà di circa 6.5 cts/kWh, che corrisponde a una variazione percentuale di circa il 28%. L’effetto che questa variazione avrà sulla fattura elettrica di una famiglia media è stimato in circa 160-320 franchi in più all’anno”.

Da 160 a 320 franchi in più

I motivi del salasso sono presto detti: aumento del costo di gestione della rete di distribuzione; aumento del costo delle prestazioni della società nazionale di rete; adozione a livello federale di una nuova tassa per la creazione di riserve di emergenza.

Se l’elettricità sale, “AGE è lieta di informare i consumatori che la sua politica di acquisto del fabbisogno di gas ripartito negli anni e i tassi di cambio valutario favorevoli, le consentono di mantenere invariata la tariffa del gas nel 2024 rispetto al 2023”. Tutte le tariffe di AGE sono consultabili sul sito www.age-sa.ch.

Anche a Mendrisio bollette su

I rincari non risparmiano la Città. Le Aziende Industriali di Mendrisio “hanno fissato le nuove tariffe per l’anno 2024, approvate dal Municipio e pubblicate in dettaglio sul sito aim.mendrisio.ch in base alle direttive federali vigenti. Sulla bolletta del cliente finale a tariffa (Servizio Universale) figureranno aumenti medi globali che variano dal 16.8 al 18%, a dipendenza delle categorie tariffali”. Le ragioni del rialzo? “Il livello dei prezzi dell’energia per il Servizio Universale sul mercato europeo continua a segnare dei livelli elevati – sottolineano le AIM – e pertanto per la componente energia figurerà un aumento medio per il 2024 del 14.75%. Per quanto riguarda l’utilizzo della rete, Swissgrid, e di conseguenza AET, hanno incrementato il costo della rete a monte. Mediamente le tariffe dell’utilizzo della rete aumenteranno nel 2024 del 14.65%”. “Dal punto di vista delle tasse, che non dipendono dal distributore, è da segnalare che il Consiglio Federale ha introdotto una nuova tassa a copertura dei costi delle riserve di energia elettrica, denominata “Riserva di energia elettrica”, che ammonterà a 1.20 cts/kWh; il supplemento per la rete di trasporto nazionale Swissgrid passerà pure dagli attuali 0.46 a 0.75 cts/kWh”.