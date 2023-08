Da 20 anni nell’Unesco

Sono passati due decenni dall’iscrizione del sito del Monte San Giorgio nella Lista del Patrimonio mondiale Unesco. In questi giorni sulla Montagna si festeggia ufficialmente il ventesimo anniversario con la presentazione di Sulle tracce dei fossili. Un percorso di museo diffuso, sviluppato dalla Fondazione del Monte San Giorgio in collaborazione con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana. Un tracciato escursionistico che mette in rete otto località sul territorio di Meride, Tremona, Arzo e Serpiano, permettendo alla popolazione e ai turisti di scoprire la storia e i protagonisti dei luoghi – tra arte e paleontologia – grazie a un viaggio a ritroso nel tempo.

L’iniziativa sarà illustrata domani, sabato 26 agosto, alle 16 in Piazza Mastri a Meride; seguirà quindi un’escursione guidata attraverso il villaggio. La cerimonia ufficiale dei festeggiamenti del ventesimo anniversario è prevista invece alle 18 all’interno del Museo dei fossili del Monte San Giorgio con il benvenuto della Fondazione e delle autorità federali, cantonali e comunali. La giornata si concluderà con un momento conviviale.