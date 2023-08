SFG indiaca: oro in Belgio per il Chiasso

“Una consapevolezza di poter ottenere un buon risultato ce l’avevamo, ma conquistare il titolo non è sempre scontato!”, queste le parole di Elia Albisetti, allenatore della squadra di indiaca open femminile (dai 16 anni in su) che ha conseguito il titolo alla Coppa del Mondo a squadre organizzata a Leuze-en-Hainaut, in Belgio, rimontando e battendo nell’ultimo atto le tedesche della CVJM Kamen.

La Coppa del Mondo a squadre si disputa ogni 4 anni e l’accesso si conquista giungendo al primo o al secondo posto nel proprio campionato nazionale, a cui ci si qualifica arrivando al 1° o al 2° posto nel campionato cantonale. Ci sono poi 2 macro categorie: open (16 anni in su) e over 40 (da 40 anni in su) che si dividono entrambe in maschile, femminile e misto.

Detto ciò, la squadra momò composta da 5 giocatrici della SFG Chiasso (Veronica Caggia, Simona Ravelli, Mara Giovanelli, Anael Plebani e Rossana Plebani) e due acquisti (Nina Nadja Frossard della STV Himmelried e Michelle Haefeli della STV Niedergösgen), alla recente Coppa del Mondo, classificandosi prima del girone ha sconfitto in semifinale la SFG Valle del Vedeggio (25-8 / 25-6) e infine vinto in 3 set contro le germaniche del CVIM Kamen (22-25 / 25-19 / 25-23) appendendosi così quindi al collo la medaglia d’oro!