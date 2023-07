Prende forma la passerella sul Laveggio

La passerella di Penate è in fase di costruzione e garantirà continuità al percorso del Parco del Laveggio: permetterà infatti di deviare il lungo tracciato sull’asfalto passando invece verso Rancate e calpestando un terreno sterrato sulla riva del fiume.

La struttura (foto di Edoardo Nerboni) a traliccio riprende gli elementi del paesaggio circostante: l’acciaio dell’area artigianale e della linea dell’alta tensione e il legno della natura del parco. La verniciatura del metallo rimanda invece al colore della Calotterige di capra, la piccola libellula dal blu intenso scelta come simbolo del Parco.

A Penate sono già visibili i basamenti in calcestruzzo mentre la torre delle scale sorgerà nelle prossime settimane. La posa della passerella vera e propria invece è prevista la notte del 30 agosto.

Ricordiamo che tutto il percorso del Parco del Laveggio sarà inaugurato domenica 8 ottobre con una giornata di attività dedicata a tutta la popolazione, che potrà scoprire i nuovi interventi, i punti di maggiore interesse e la storia del territorio del Parco.

