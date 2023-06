Si torna in Prima!

Con ben quattro giornate d’anticipo e un vantaggio di oltre dieci punti impossibile da colmare dalla prima inseguitrice Zug 94, il FC Mendrisio ha conquistato la vittoria del campionato di Seconda Lega Interregionale, sinonimo di promozione e ritorno in Prima Lega Classic dopo quattro anni… di purgatorio!

Il pareggio di sabato scorso contro i Kickers Lucerna, infatti, ha coronato una stagione strabiliante, mettendo nelle mani degli uomini di Amedeo Stefani il titolo matematico di campioni del quarto gruppo.

Di rientro al Comunale, dopo la trasferta in treno in terra lucernese, la festa è continuata con i momò che sono stati accolti dai cori dei tifosi e da una gioiosa coreografia di fuochi d’artificio.

Domani, nella sfida di campionato prevista alle 18 contro il Sursee, oltre veder scendere in campo l’ormai indiscussa capolista, ci sarà la possibilità di acquistare allo shop le ultimissime maglie commemorative del trionfo bianconerorosso.

