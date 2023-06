Riva Basket: le U18 vincono il campionato

Semifinale: Riva – Ginevra: 48 – 43

Finale: Riva – Pully: 63 – 38

La stagione del Riva Basket non poteva concludersi in modo migliore. Dopo la vittoria del campionato di LNB ottenuta pochi giorni fa dalla squadra principale, lo scorso fine settimana le ragazze della Under 18 hanno ottenuto un altro grande successo aggiudicandosi il campionato svizzero di categoria.

Le final 4 si sono svolte tra le mura amiche del Palasangiorgio. Vi hanno preso parte Riva, Pully, Lionnes di Ginevra e Nyon. Sabato la prima semifinale ha visto il Pully sconfiggere per 58 – 34 il Nyon. La seconda che ha opposto Riva e Ginevra è stata particolarmente equilibrata ed è stata decisa solo nel finale. Anche se le momò hanno sostanzialmente condotto nel punteggio sin da subito, nell’ultimo quarto le ginevrine hanno tentato un recupero disperato che ha fatto temere il ribaltamento del risultato. Il Riva ha faticato a trovare il canestro per diversi minuti ma, alla fine, ha ritrovato lucidità e calma, qualificandosi meritatamente per la finale.

La finalissima si è giocata domenica, di fronte a un nutrito pubblico (dopo la finalina, che ha visto imporsi il Ginevra). È stata una partita dal doppio volto, piuttosto equilibrata nella prima metà, e totalmente a tinte rivensi nella seconda. Le padrone di casa sono infatti uscite alla distanza scavando un divario che è diventato incolmabile con il passare dei minuti. Una grande prestazione difensiva, unita a fluidità offensiva e ottimo ritmo di gioco hanno precluso alle avversarie qualsiasi possibilità di vittoria. Ad alzare la coppa è stato il Riva, sotto gli applausi e tra le lacrime di gioia, non solo delle giocatrici.

Hanno giocato: Alessia e Laura Galli, Alice Balmelli, Nicole Bergomi, Federica Mona, Beatrice Iemma, Giulia Rampi, Ilaria Ghidini, Marta Santi, Sofia Picco, Giorgia Pagani, Giorgia Cattaneo. Simona Cristinelli infortunata.